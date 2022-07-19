快訊

連靜雯遭沒見過面「虛擬老公」詐騙3000萬 本尊回應了

曾與蔡總統、陳時中同台 民進黨屏東縣長參選人周春米確診

雨彈來襲！氣象局災防告警 18縣市注意大雨

Canalys：Q2全球手機出貨量跌9% 三星保持第一

集微網／ 集微網

根據市場研究公司Canalys 7月18日公佈的最新報告，2022年第二季，全球智能機出貨量較去年同期衰減9%，主因包括經濟前景不明朗、地區經濟的不確定性，影響了消費者的消費意願。

品牌方面，三星市場份額仍為第一，但份額佔比從一季度的24%下降到了 21%。值得一提的是，三星二季度份額能保持在第一，主要依賴於三星低端系列A系列銷量的提升。一季度蘋果佔比18%，排名第二，在iPhone 13的持續推動下，二季度蘋果市場份額仍排名第二，佔比略有下降，為17%。蘋果定於美國時間7月28日發佈2022會計年度第三季財報。

此外，同為中國品牌的小米，OPPO和vivo市場份額表現不錯，二季度佔比分別為 14%、10%和9%，位列第三、第四和第五位。

圖源：Canalys

品牌 美國

延伸閱讀

美設廠補助禁轉投陸 業界：英特爾三星影響大於台積

蘋果NB升級版 拚秋天亮相

蘋果擬推升級版NB 廣達沾光

新款還比較慢？MacBook M2版本被爆這規格「降速50%」 蘋果官方給說法了

相關新聞

危機公關 張小泉發布「斷刀令」5年內斷掉的刀免費換

一位大陸網友近日網購的張小泉菜刀，因為拍蒜斷掉，此事在網上曝光之後引發民眾熱議。尤其是其客服居然稱該刀具不能拍蒜，更是令...

一帶一路如受俄烏戰爭阻斷怎辦？ 北京智囊這樣說

俄烏戰爭久拖不決，加上歐洲呈現出將意識形態對抗置於經濟發展前的傾向，大陸「一帶一路」貫通大計有長期受阻風險。大陸官方智囊...

銀行提款難蔓延至北京、山東等多地 官媒稱防洗黑錢

繼河南村鎮銀行之後，北京、山東、海南等省市亦陸續出現銀行限制甚至不准提款等問題，部分人的銀行卡還突然遭到凍結，被迫穿州過...

陸工信部：上半年工業經濟走穩回升

大陸工信部新聞發言人、總工程師田玉龍19日表示，今年上半年，工信部有力扭轉工業經濟指標一度下滑勢頭，工業經濟實現企穩回升...

停貸危機 中國官方釋三保擬給緩衝期、銀行允擱置司法追訴

涉及25省逾300個爛尾樓建案引發的斷供停貸潮持續延燒，在銀保監會釋出保交樓、保民生、保穩定的「三保」聲明後，外電披露，...

美財長葉倫訪南韓 點名批中造成地緣風險

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)正在南韓訪問，她將在19日的演說直接點名中國，「不能坐視像中國這樣的國家，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。