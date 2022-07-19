Canalys：Q2全球手機出貨量跌9% 三星保持第一
根據市場研究公司Canalys 7月18日公佈的最新報告，2022年第二季，全球智能機出貨量較去年同期衰減9%，主因包括經濟前景不明朗、地區經濟的不確定性，影響了消費者的消費意願。
品牌方面，三星市場份額仍為第一，但份額佔比從一季度的24%下降到了 21%。值得一提的是，三星二季度份額能保持在第一，主要依賴於三星低端系列A系列銷量的提升。一季度蘋果佔比18%，排名第二，在iPhone 13的持續推動下，二季度蘋果市場份額仍排名第二，佔比略有下降，為17%。蘋果定於美國時間7月28日發佈2022會計年度第三季財報。
此外，同為中國品牌的小米，OPPO和vivo市場份額表現不錯，二季度佔比分別為 14%、10%和9%，位列第三、第四和第五位。
圖源：Canalys
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