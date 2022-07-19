清零政策傷房市 中國銀行急救房地業

中國政府要求銀行出面救房市，延長房地產商還款時間。主要是房地產遭受清零政策的衝擊，遲遲無法還款，所涉債務恐達3000億美元。儘管國內生產總值目標難以達成，不過北京政府抱持著樂觀的態度，預期經濟景氣將在下半年度回溫。

拒付房貸債務惡化

根據《衛報》報導，數以千計的購屋族拒絕為未完工的房屋支付房貸，政府監管機關則祭出新政策，讓符合資格的房地產商延長貸款時間。

中國銀行監督委員會透過官媒聲明，各銀行應該在合理的條件下協助廠商，滿足各行業開發商的融資需求。由於監管機構的介入，投資人仍認為北京政府當局有足夠的措施控制情勢，中國銀行類股周一仍然上漲。

債務上看千億

根據銀行公布數據顯示，此次涉及的貸款金額高達20億人民幣（折合3億美元），但一些分析師表示，實際金額恐更為龐大。廣東廣發證劵公司就表示，所涉金額應上看2萬億人民幣（3000億美元）。

中國房地產相關行業占經濟產出總量的30%，自去年恆大地產慢性倒閉以來，中國房地產行業一直處於危機之中，其3000億美元的巨額違約債務產生的負面影響就已經開始在中國經濟中蔓延。

投資人恐失去耐心

標普表示，如果中國房地產市場景氣沒有如預期回升，多達五分之一的受評公司將會面臨破產。不過，中國政府選擇加快發行地方政府的特別債券，協助銀行增加資本，渡過難關。

根據《CNN》報導，中國強力封鎖城市的行為對經濟造成了不小的破壞，導致該國經濟端出近兩年最糟糕的表現。國內生產總值僅增長0.4%，按季來算，GDP則萎縮了2.6%。中國經濟自從武漢的新冠病毒爆發以來，成長幾乎陷入停滯。北京政府表示，今年國內生產總值的目標應很難實現，但預計經濟將在下半年回升反彈。

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