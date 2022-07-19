消息稱手機IC供應商面臨價格下行、庫存調整壓力

據邏輯和內存IC分銷商的消息人士稱，隨著中國大陸智能手機廠商多次下調今年出貨目標，應用處理器、射頻功率放大器等供應商的庫存調整將至少持續一個季度。



據台媒《電子時報》報道，消息人士指出，手機應用處理器價格已開始呈下降趨勢，某些高端處理器的價格仍持平。手機射頻功率放大器的價格也面臨下行壓力。

此前有消息稱，小米、OPPO、vivo等中國大陸領先的智能手機製造商已經告訴供應商，未來幾個季度的訂單將比之前的計劃縮減約20%。知情人士透露，小米已經告訴供應商，它將把全年的預測從之前的2億部目標降低到1.6億至1.8億部左右。vivo 和 OPPO也將第二季度和第三季度的訂單減少了約 20%，以試圖消化目前充斥零售渠道的過多庫存。

（校對/lauryn）