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大陸爛尾樓風波擴大 銀行與房管局互甩鍋

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
鄭州銀行一位負責人稱他們是聽招呼幹活，被官方的房管局通報批評。（南方都市報）
鄭州銀行一位負責人稱他們是聽招呼幹活，被官方的房管局通報批評。（南方都市報）

大陸多處建案爆發爛尾樓危機，河南還出現銀行與房管局之間的齟齬。河南鄭州市房管局負責人今天（19日）表示，鄭州銀行負責人回應「巨額資金監管被挪用」時稱「聽招呼幹活」說法與事實不符，將追究銀行責任。

大陸爛尾樓事件愈滾愈大，多處建商建案因積欠工程款停工，導致購房業主拒繳房貸引發房市與金融危機。業主質疑銀行未受監管違規放貸和建商，河南銀行則稱是聽上級命令辦事，引發上級房管局通報批評銀行。

南方都市報報導，據網傳視頻顯示，河南省鄭州市康橋玖璽園建案停工，業主代表與資金監管銀行溝通，質疑該專案巨額監管資金被挪用，導致項目停滯。視頻中的鄭州銀行長椿路支行有關負責人表示，作為監管銀行，該行資金撥付都有鄭州市房管局有關部門的批准批示，並表示「換句話說，我們是聽招呼幹活」、「如果他們不讓撥、我們是撥不了的」，還提出監管資金的挪用牽涉到違法，建議業主與警方溝通。

上述說法引發熱議，輿論焦點並轉向鄭州房管局。

對於網路熱議，鄭州市房管局有關負責人19日表示，根據初步掌握的情況，銀行的說法與事實不符，該局已經提供相關資料上報上級部門，並且會追究銀行責任。上述負責人表示，該建案由於各方面原因造成目前局面，有關部門也在想盡辦法推進事情的解決，爭取房子早日完工。

據業主介紹，「康橋玖璽園」建案於2020年7月開盤，是2020年鄭州市房產銷售冠軍樓盤，2021年初清盤，累計銷售金額44億。購房時約定2023年10月精裝交房，但項目從2021年停工，離主體全部封頂尚遠，共涉及1700多戶業主。就樓盤停工，業主奔走房地產公司、銀行及多個政府部門，尋求解決辦法。

爛尾樓

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