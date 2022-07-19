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iphone 14量產在即 富士康高薪搶人

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導

iphone 14量產在即，除和碩高薪搶人外，富士康也進入高薪招工階段。7月16日晚間，富士康iDPBG事業群發佈消息稱，今年高峰期已提前，鄭州廠區自7月17日起，每人返費（返回費用的獎勵金）獎勵1萬元人民幣。另，富士康iDPBG事業群深圳廠區7月17日持續招工。

騰訊新聞報導，目前鄭州富士康iDPBG介紹人獎金為每人500元人民幣（下同），求職者根據不同崗位獎金有所不同，製造部門關鍵崗位獎金為每人9000元至9500元。這也意味著，富士康已進入招工「搶人」階段。

此外，深圳富士康iDPBG事業群也在火熱招聘中，目前內部推薦獎金為每人5280元，其中推薦人可領1200元，被推薦人可領4080元;而6月底該項獎金為每人3480元。

數位產品事業群（iDPBG，integrated Digital Product Business Group）是富士康科技集團下屬的事業群之一，致力於高科技產品的研發與製造，也是富士康旗下負責蘋果iPhone組裝的業務部門，目前在深圳、成都、鄭州、歐洲捷克、美國富樂頓等地擁有製造基地。

從各大招聘平台也可以看到，富士康iDPBG一直在大量招募生產方面的員工。

信達國際研報顯示，蘋果宣佈iPhone14系列已開始試產，計畫在8月量產，已經告知供應商，預計上市後的初期銷量將高於1年前的iPhone13系列。

此前，分析師郭明錤稱，零售商黃牛等十分看好iPhone 14系列的銷量。「組件供應商和EMS的iPhone 14出貨量預測在22年下半年分別約為1億和9000萬台」。

他表示，在中國的智慧手機市場上，華為沒有同蘋果競爭，所以蘋果現在幾乎搶佔了中國整個高端智慧手機的市場，蘋果手機的用戶也在慢慢增加。iPhone 14的需求可能會比已經很受歡迎的iPhone 13系列更強。

蘋果i14量產在即，富士康高薪搶人。（騰訊新聞）
蘋果i14量產在即，富士康高薪搶人。（騰訊新聞）
富士康祭出的招工獎勵說明。（騰訊新聞）
富士康祭出的招工獎勵說明。（騰訊新聞）

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