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英特爾計劃提高晶片價格 部分產品漲幅高達20%

集微網／ 集微網

日經亞洲報導，英特爾已通知客戶，由於產量和材料成本飆升，今年晚些時候將提高大多數微處理器和外圍晶片的價格。

報告指出，英特爾計劃在今年鞦季提高旗艦產品的價格，例如其市場主導的服務器和PC處理器，以及一系列其他產品，包括WiFi和其他連接晶片。

消息人士稱，具體的漲價幅度尚未敲定。但是，根據產品的不同，它可能會從個位數增長到超過10%和20%。

英特爾沒有回應漲價傳聞，強調公司將繼續滿足客戶對產品的需求，並在短期或中長期繼續為客戶帶來創新和價值。

然而，該報告還指出，由於全球通脹急劇上升，消費者支出前景看跌。今年以來，手機、個人電腦、電眡和眡頻遊戯的需求下降，未售出的庫存積壓，三星電子已通知部分供應商停止供應材料。

報道還稱，台積電已經告訴客戶，將從2023年開始以個位數的百分比提高價格。

漲價 台積電

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