上海獵才 專注金融科技

「無科技不金融，上海建設全球性的國際金融中心應該有強大的金融科技能力。」大陸交通銀行金融科技部總經理兼金融科技創新研究院院長李肇寧，16日在首屆新金融青年領軍者訓練營實案競賽暨結營儀式上說。

中新社報導，為助力上海國際金融中心建設等大陸重大戰略實施，上海金融業聯合會、交通銀行、中新網2021年共同發起新金融青年領軍者計畫。歷時近一年，2022年7月16日，首屆新金融青年領軍者訓練營實案競賽暨結營儀式在上海舉行。

在上海金融業聯合會監事長江錫洲看來，新冠疫情爆發使得傳統的金融運作方式受到影響，金融機構數位化轉型則有效支撐了金融市場的運作。

如何發展金融科技？李肇寧認為關鍵在人。從人才角度來看，交通銀行從2019年便推出金融科技的萬人計畫。現在交通銀行全集團共9萬餘人，他說，未來3到5年，將有1萬人通過優化存量、增加增量的方式成為金融科技人才。

事實上，諸如交通銀行在內的各大金融機構都在通過多種方式吸引金融人才。據披露，2021年6月末，建設銀行金融科技人員數量為14012人，較2020年末增加超900人，占集團人數的比例增至3.79%；2021年上半年，郵儲銀行資訊科技投入52.02億元人民幣，占營業收入的3.3%。

交通銀行業務總監兼上海市分行黨委書記、行長塗宏也表示，未來數位化的素養將會成為金融工作者的基本素養。他說，期待愈來愈多的青年人才，為上海國際金融中心建設和長三角一體化發展等重大戰略貢獻力量。