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社科院副院長：陸經濟將快速重啟

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸「中國社會科學院」副院長高培勇17日出席中國人民大學重陽金融研究院主辦的宏觀形勢論壇（2022年夏季年會）時表示，從上半年經濟運行軌跡來看，最困難的時期已經過去，中國大陸經濟總體上已進入快速重啟階段。

中新社報導，高培勇說，今年上半年，中國大陸經濟呈現一系列超預期變化，具體可分為三個階段分析。

第一段是1月至3月上中旬，當時大陸各方面經濟指標穩步增長，國民經濟運行恢復向好，為一季度平穩開局奠定了堅實基礎。在此階段，超預期變化好於預期。

第二段是3月下旬至5月中旬，就業、工業生產等部分經濟指標明顯走低，生產經營活動受阻，工業鏈和產業鏈循環不暢，居民消費疲弱，經濟下行壓力驟然加大。

第三段是5月下旬以來，隨著復工復產穩步推進，就業物價總體穩定，主要經濟指標呈現邊際改善態勢，邁進企穩回升的軌道。

在他看來，第一段最代表大陸經濟發展的基本底色。後面兩段是疫情衝擊和國際局勢複雜演變所帶來的短期變化。

高培勇認為，當前大陸經濟穩增長難度增大，面對困難挑戰，既要看到短期超預期因素的影響，從而爬坡過坎，從容應對，也要看到長期局勢和基本面，從而堅定信心、保持定力。

「從上半年經濟運行軌跡來看，最困難的時期已經過去。隨著疫情衝擊減退，防疫舉措更加精準，一攬子穩經濟措施逐步落地，復工復產復商復市全面推進，中國經濟總體上已進入快速重啟階段。只要照著這個勢頭走下去，經濟運行一定能夠重回合理區間。」他說。

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