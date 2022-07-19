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陸電動火車頭 出口東南亞

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由中車大連機車車輛有限公司（中車大連公司）研製的首台出口泰國的電池動力機車，17日從天津港裝船發往泰國，這是中國大陸新能源機車首次出口東南亞

中新社報導，近年來，隨著軌道交通行業的不斷發展，節能環保型機車受到世界各國的青睞。2021年，中車大連公司與泰國業主簽訂電池動力機車供應合約，公司基於原有機車技術平台，開始研發新型新能源客貨通用交流傳動機車。

該車型是中車大連公司研發的新型客貨通用交流傳動米軌新能源機車。機車採用純電池動力驅動，最高運行速度為每小時120公里。該機車可以實現牽引2500噸貨車，速度達到每小時70公里；牽引1000噸客車時，最大速度可達每小時100公里。

截至目前，中車大連公司研製的機車已成功開進緬甸、馬來西亞、寮國等多個東南亞國家。當前，大多數東南亞國家的電氣化線路覆蓋率都相對較低，且都在貫徹節能減排、大力發展新能源的理念，未來對於新能源機車的需求將不斷提高。

中車大連公司表示，泰國地處東協的要塞位置，此次發運的純電池動力機車走進泰國可廣泛輻射周邊國家市場，帶動整個東南亞國家的市場開發。下一步，大連機車將不斷向新能源領域拓展，進一步開拓東南亞市場。

東南亞 泰國 馬來西亞

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