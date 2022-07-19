千年酒都轉型 四川拚動力電池

金沙江與岷江從雪域高原東流而下，在四川宜賓匯合、形成長江，因此宜賓被譽為萬里長江第一城。從地下岩石浸出的江水，及得天獨厚的釀酒環境，讓宜賓人在四千多年前就解鎖釀酒密碼，「千年酒都」的稱號延續至今。

中新社報導，在新經濟蓬勃發展的今天，這座下了高速就能聞見酒香的城市尋求轉型、探路未來。擅長釀酒的宜賓人將目光投向動力電池、一個被稱作新能源汽車「心臟」的新賽道，一幅電動世界的未來圖景正在長江首城徐徐展開。

站上宜賓三江新區東部產業園觀景台，通體白色的動力電池工廠一覽無遺。「現在宜賓的動力電池主要產自這裡，幾年後，長江另一邊的宜賓長江工業園也有幾座動力電池工廠建起來。」宜賓三江新區東部產業園工作人員韋濤指著遠處的動力電池工廠說道。

2019年，動力電池巨頭寧德時代落子宜賓。當年9月，寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群率隊赴宜賓考察後，決定在當地加大投資。寧德時代與宜賓簽訂了1至10期項目，投資額超600億元（人民幣，下同），規劃產能超200GWh。項目全部建成達產後，宜賓將成為全球最大的動力電池產業基地之一。

「鏈主」寧德時代的到來盤活了宜賓動力電池產業，一條圍繞動力電池的產業鏈快速形成：供應鋰電池負極材料的貝特瑞，主攻動力電池精密結構件的科達利，主營氫氧化鋰等鋰電材料的宜賓天宜鋰業……數據顯示，宜賓已累計簽約動力電池及其配套項目67個、協議總投資1492億元，涵蓋正極、負極、銅（鋁）箔等6大組件和正極前驅體等核心材料及輔材等項目。

宜賓十分看重動力電池領域的技術突破。2021年，中國科學院院士、北京清華大學教授歐陽明高科研與產業化團隊與宜賓共建的歐陽明高院士工作站正式投用。該工作站聚焦動力電池先進電池材料、高安全電池系統、充換電與智慧能源系統等多項前沿課題，志在推動以動力電池為核心的新能源汽車全技術鏈和產業鏈發展。

「我們正沿著先進動力電池與儲能技術開展研究，從先進動力電池材料，到下一代電池研發，再到儲能設備如何與電網互動融合，都是工作站的研究方向。」四川新能源汽車創新中心有限公司（歐陽明高院士工作站）副總經理董禎海介紹說。

在工作站二樓，董禎海展示了一座「智慧能源之城」的沙盤模型，這是Vehicle to Grid（汽車到電網，簡稱V2G）想法的具象化展示：城市遠處，高大的風力發電機不停旋轉，建築物頂端密佈太陽能板，行駛的新能源汽車則是綠電的儲存者和運輸者。

在董禎海的描述裡，未來新能源汽車不僅是交通工具，而且是一台台分佈式儲能設備。夜間用電低谷期，新能源汽車把太陽能、風力所發的電存入車載電池；白天用電高峰期，新能源汽車就如同充電寶一般，通過微網在辦公場所、商業場所等各種場景為電網持續供電，實現與電網的互動融合。