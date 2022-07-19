陸輕紡城 數位化拓市

「我有一匹布，銷往全世界。」這是浙江省紹興市柯橋區多數布商的經營寫照。20世紀80年代，中國大陸輕紡城在此誕生。歷經多年發展變化，目前該市場經營紡織品5萬餘種類，遠銷192個國家和地區，全球近四分之一的紡織品在此交易。

中新社報導，如今，中國大陸輕紡城開始打造「數位孿生」市場，推進市場管理更加智慧化、服務更加精準化，讓買賣雙方不受時空阻隔影響。多次「觸網」轉型、數位賦能下，這匹布、這座城正煥發新的生機與活力。

「過去，商戶交電費需要有專門的人去攤位數燈泡，一個燈泡兩塊錢。」中國輕紡城集團股份有限公司董事長潘建華說，現在，在數位化智能應用上，市場各店舖電費使用情況一屏全覽。

此外，當地還開發了物業管理系統、營業房系統、智慧停車系統、視訊監控及人流管理系統等基礎性管理系統，投入使用了情況指揮中心及數位大腦大屏2.0，中國輕紡城變得愈來愈聰明。

據悉，數位輕紡城自2020年12月初啟動籌備以來，以分系統、分市場為基礎進行分步、分期方式建設。「截至目前，數位輕紡城19個子系統94個功能模塊已上線，項目90%以上自主研發，實現四大類場景的數位化應用。」浙江中國輕紡城網絡有限公司總經理季江鋒說。

依託中國輕紡城有形市場的集聚優勢，多年來，當地持續探索無形市場的發展。譬如，數位輕紡城項目旨在構建「以數據匯聚與計算為先導、以廣泛智慧應用為驅動」的新型數位化產業孿生市場。

「如今，數位輕紡城的熱詞庫已累計採集39萬紡織熱詞，統一的產業語言已廣泛應用於平台搜索聯想、企業產品標籤標記、採供精準匹配等方面。」季江鋒說，一種面料最多可有上百個搜索標籤。

數據顯示，今年前6個月，中國輕紡城面料市場成交額935.3億元人民幣，同比增長8.42%；網上輕紡城市場成交額403.4億元人民幣，同比增長15.19%。