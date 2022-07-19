鄂州花湖機場 正式營運

全球第四個、亞洲首個專業貨運機場—鄂州花湖機場17日正式投入運營。從這裡出發，1.5小時飛行圈可覆蓋包括長三角城市群、珠三角城市群在內的大陸五大國家級城市群。涵蓋全大陸90%的經濟總量，貨物有望實現「一日達全大陸，隔夜達全球」目標。

據央視新聞，鄂州花湖機場白天將主要滿足客運需求，夜間將主打貨運航空。與距離不超過100公里的區域性樞紐機場—武漢天河國際機場，形成航空客貨雙樞紐格局。今年花湖機場將逐步開通鄂州至北京、上海、深圳、廈門、重慶、成都、昆明、青島、寧波等客運航線，鄂州至深圳、上海、法蘭克福、大阪等貨運航線，預計到2025年，年旅客吞吐量可達100萬人次，貨郵吞吐量245萬噸。

據長江日報，鄂州花湖機場運行保障等級為4E級，本期建設東、西兩條遠距平行跑道及滑行道系統，跑道長3600公尺、寬45公尺，跑道間距1900公尺，建設有近70萬平方公尺的貨運轉運中心、1.5萬平方公尺的航廈、124個機位站坪。機場以貨運為主，客運為輔，將陸續開通國際貨運航線10條左右、大陸國內航線50條左右，逐步成為國際一流航空貨運樞紐，著力打造中國大陸乃至亞太地區物流新重鎮。

據介紹，花湖機場是湖北貫徹落實大陸重大戰略和重大基礎設施布局的標誌性工程。

機場建成投用後，將形成武漢天河機場以客運為主、鄂州花湖機場以貨運為主，引領大陸中部、輻射全大陸、暢達世界的航空客貨雙樞紐。同時，充分對接光谷科技創新大走廊，促進武漢都市圈內武漢、鄂州、黃岡、黃石等地臨空經濟的發展。