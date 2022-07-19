穩就業 陸學者喊紓困救市場

上半年，大陸官方一系列穩就業政策落實落地，就業形勢有所好轉，基本盤總體穩定。2022年已過半，下半年大陸就業潛力如何繼續挖掘，就業形勢能否繼續恢復？

中新社報導，大陸統計局數據顯示，上半年，大陸全國城鎮新增就業654萬人，全國城鎮調查失業率平均為5.7%。考慮到今年以來大陸疫情散發多發，經濟活力受到抑制，這份年中就業成績單實屬不易。

回顧上半年就業情況，今年1至2月，大陸全國就業形勢總體穩定，進入3月後，受新一輪疫情和經濟下行壓力影響，就業面臨較大壓力。5、6月，就業形勢出現好轉。儘管如此，仍應看到，當前企業用工需求偏弱，總體就業壓力仍然較大。

數據顯示，上半年，城鎮調查失業率均值為5.7%，高於去年同期0.5個百分點；31個大城市失業率均值為6.0%，高於大陸全國城鎮整體水平。

在此背景下，下半年應如何進一步挖掘就業潛力？中國社會科學院副院長高培勇指出，市場主體是當下最需要紓困和支持的對象。歷史與現實數據一再表明，市場主體是穩就業的頂梁柱，只有通過穩住市場主體來穩住就業，才能盡快讓當前相對偏高的失業率，特別是年輕人的失業率降下來，也才能穩住經濟大盤，確保經濟運行回歸合理區間。

國信證券研究團隊指出，挖掘就業潛力需發揮靈活就業「蓄水池」作用。靈活用工賽道在人力資源行業中扮演的中介角色，能夠幫助實現勞動力市場的供求有序銜接。

於用工企業而言，靈活用工成本更低，在疫情反覆擾動的背景下，基於優化企業成本的打算，企業用工偏好也會向零工傾斜。於求職者而言，靈活用工能夠解決人才短周期就業問題。未來就業蓄水池的作用有望持續顯現。