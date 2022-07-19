穩房市 陸專家籲推非常措施

中國大陸房地產市場持續低迷，大陸經濟學家認為，這會給下半年經濟復甦帶來很大挑戰，建議採取非常的措施，來穩定市場信心；目前大陸官方推出的政策不夠，穩定預期還需更大力度。

據界面新聞，17日在中國宏觀經濟論壇舉辦的會議上，上海財經大學校長劉元春表示，第三季大陸經濟按年增速回升到6至7%的機率非常大。大陸第二季GDP按年增長0.4%。

劉元春表示，當前無需擔憂第三季的經濟，反而是應該擔憂第四季的經濟，因為第四季可能由於存量政策前置導致（穩增長）政策減壓，同時政策空間的超預期收縮，會導致增量政策難以快速推出。

他還指出，大陸房地產行業的低迷可能會拖累經濟復甦，原本預計房地產銷售很有可能在10月轉正，但目前看來，今年能夠轉正的機率到底大不大有著疑問。

劉元春說，「因此目前對於中國經濟復甦來看，中期的壓力是超級的，這種壓力不是來源於外部衝擊，而是來源於內部的風險控制。」

大陸近日爆出爛尾樓斷供潮，為樓市蒙上陰影。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席經濟學家汪濤和中國人民大學經濟研究所聯席所長毛振華均表示，要進一步採取措施來穩地產，特別是穩信心。

毛振華表示，現在發布的政策在提振信心方面不夠，房地產政策應該更加地精準到位，需要穩定預期，這需要更大的力度。

汪濤也認為，當前大陸穩地產的重點是在穩信心上。政策方面需要推出一些非常的措施，迅速把情況穩定下來，使房地產行業風險不會對經濟和金融體系造成太大的外溢效應。房地產對經濟全局的影響，是通過信心，通過其他產業鏈來影響的。需要整體地做出判斷，做出政策應對，不然下半年經濟復甦或面臨非常大的挑戰。