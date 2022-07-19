河北整治礦區 昔殘山長出綠林

「以前這裡布滿了廢棄的小煤窯，現在路修好了，山也綠了。」漫步在家門口的九龍山礦山生態修復公園，60歲的河北省邯鄲市武安市康東村村民李天生說。

中新社報導，這座公園所在的武安九龍山地區，地下煤炭資源豐富，20世紀八九十年代，該區域布滿煤礦、煤場和「散亂汙」企業，曾經岩石裸露、滿目瘡痍。李天生回憶說，以前很多附近居民都曾在這些小煤礦工作，但由於汙染嚴重，不少年輕人選擇離開家鄉。

近年來，九龍山眾多小煤礦陸續關停，2019年，當地全面實施九龍山礦山生態修復工程，昔日的渣山如今綠樹成林，成為當地知名的生態景區，還帶動附近上百名居民在景區就業。

作為礦業大省的河北，最多時曾有2萬座礦山，礦業曾長期是該省重要的支柱產業。憑藉豐富的礦山資源，不少地方的百姓鼓足了「錢袋子」，但也丟了「好日子」：山體破壞、植被損毀、河水汙染、事故不斷。近年來，「綠水青山也是金山銀山」理念日益深入人心，河北省先後開展露天礦山汙染深度整治、露天礦山汙染持續整治三年作戰等專項行動，有效改善礦山生態環境。

走進河北廊坊三河市東部礦區治理區，原來沿路滿目的殘山、斷壁披上了綠裝。現今這裡的千畝林地、萬畝花海，已成為京東市民旅遊休閒打卡地。

由於長期高強度開發，三河市曾積累形成了突出的礦山生態環境問題。2018年，該市需完成治理的87個責任主體滅失礦山仍有35個未完成治理。

近年來，當地通過調動社會力量參與礦山修復治理，拓寬了資金管道，同時因地制宜實施了引水上山建環山路、覆土復綠植樹造林、規畫布局建旅遊點等一系列措施，並對東部山區產業發展進行全面規畫設計，實施休閒遊憩、綠色康養、科研展示等產業和項目，全力發展鄉村旅遊。截至目前，三河市全部完成礦山修復治理任務，治理面積達22平方公里。

據河北省自然資源廳統計，截至2021年底，河北全省4330處、30餘萬畝責任主體滅失礦山跡地修復治理任務已全部完成。