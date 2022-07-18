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華為進軍網約車 已測試「Petal」出行App

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸網通設備商巨頭華為進軍出行網約車平台，目前正在測試一款名為「Petal出行」的App。（新華社）
大陸網通設備商巨頭華為進軍出行網約車平台，目前正在測試一款名為「Petal出行」的App。（新華社）

大陸網通設備商巨頭華為不僅開發自動駕駛業務以及與車企聯合造車，現在還做起出行網約車平台。據陸媒報導，華為已在應用眾測中上線了一款名為「Petal出行」的App，詳情頁中顯示，這是一款聚合大陸國內優質網約車供應商的搭車App。

華為出行平台目前還在測試階段，合作接入的供應商只有首汽約車與神州專車兩家，而且「Petal出行」提供的網約車服務也只是在北京、深圳和南京進行測試、支援，未來將會持續增加可服務城市。

一位出行行業人士指出，其實在華為啟動網約車服務平台測試前，外界更關注它在高精地圖方面的動作。他透露，「Petal出行」內嵌的地圖導航是Petal Maps，即華為開發的花瓣地圖。

公開資料顯示，2020年10月22日，華為面向海外用戶正式發布了花瓣地圖，官方介紹它是華為提供的全場景地圖行業生態服務，包含出行、社交、購物、餐飲等基本生活地理位置服務，透過室內高精定位、AR地圖等技術。不過，目前花瓣地圖應用只有海外版，在華為應用商店中無法搜索到其國內版本。

經濟觀察網分析，在大陸國內的地圖導航市場，相較高德地圖、百度地圖和騰訊地圖這樣的頭部應用，花瓣地圖屬後來者，同樣在網約車出行市場的聚合類平台中，如何與高德打車、美團打車等形成差異化競爭，能否在滴滴出行占據的出行市場中分一杯羹，對華為將是一個競爭異常激烈新戰場。

滴滴出行 APP 華為

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