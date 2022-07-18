陸衛健委副主任李斌 赴廣西北海指導疫情防控

據北青報，7月17日，廣西新增本土確診病例59例（均在北海市），無症狀感染者53例（北海市51例）。大陸國家衛生健康委副主任李斌已作為「國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西工作組組長」在北海指導疫情防控工作。

7月17日，廣西新增本土確診病例59例，均在北海市，其中海城區41例、銀海區12例、合浦縣5例、鐵山港區1例；無症狀感染者53例（北海市51例）。

另外，此輪疫情已波及廣西北海、南寧、桂林、賀州、崇左等城市。

消息顯示，大陸國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西工作組組長、國家衛生健康委副主任李斌已在北海指導疫情防控工作。

7月16日，以李斌為組長的國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西工作組深入北海市疫情防控一線，檢查指導疫情防控工作。工作組指出，當前北海市的疫情形勢十分嚴峻，要嚴格按照第九版防控要求，刻不容緩落實疫情防控各項措施；加強統籌協調，優化省級市級指揮系統組織協調能力。

在赴廣西之前，李斌在廣東指導疫情防控。7月12日，廣東全省疫情防控工作電視電話會議在廣州召開。當時，李斌作為「國務院聯防聯控機制綜合組赴廣東工作組組長」到會指導。