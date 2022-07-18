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金鷹7-Eleven入駐鹽城 預計第3季完成百店目標

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中石化易捷以2萬8,249家門店蟬聯大陸便利店榜首。記者林宸誼／攝影
中石化易捷以2萬8,249家門店蟬聯大陸便利店榜首。記者林宸誼／攝影

金鷹7-Eleven便利店16日入駐江蘇鹽城，首批三店同開，目前金鷹7-Eleven在江蘇地區已完成第8座城市的市場開拓，預計在今年第3季達成100店目標，遍布江蘇省八市。

金鷹商貿集團為香港上市公司，創辦人王恒1948年出生於廣州，但成長於台灣，1969年畢業中國文化大學，隔年即移民美國，並於1992年來到南京創業。

聯商網報導，本次在鹽城首批新店，分別是鹽城鹽都萬達店、鹽城寶龍廣場店和中南世紀城店。

以三店同開的方式，分別進駐鹽城市區的鹽都萬達商圈、寶龍廣場商圈、城南商圈，金鷹7-Eleven表示，周邊配套資源成熟，人流密集，覆蓋各類生活場景，選址只為滿足更多消費者對品質鮮食與便利生活的期待。

中國連鎖經營協會7日發布「2021年中國便利店TOP100」榜單，按照各便利店企業截至去年底的門店數量排序，去年前100名便利店企業雖然受到各地新冠肺炎疫情不確定、難預測等多點突發、散發的影響，但行業的店鋪數量與銷售總額仍然實現了較為穩定地增長。

具體來看，中石化易捷以2萬8,249家門店蟬聯榜首，相比2020年同期增加649家；美宜佳以2萬6,168家門店繼續位居第二位，與上年相比增加3,774家，按此增速今年將可超越易捷成為「中國便利店之王」。

崑崙好客以2萬178家門店位居第三位，相比2020年同期減少34家門店。此外，芙蓉興盛首次出現在榜單中，以5,280家門店位列第五位。

外資便利店方面，羅森以4,466家門店位居榜單第六位，相比上年增加1,210家門店；全家以2,902家門店位居第八位，與上年相比減少65家門店；7-11以2,893家門店位居榜單第九位，與2020年同期相比淨增506家門店。

金鷹7-Eleven便利店16日入駐江蘇鹽城，首批三店同開，預計在今年第3季達成100店目標，遍布江蘇省八市。聯商網
金鷹7-Eleven便利店16日入駐江蘇鹽城，首批三店同開，預計在今年第3季達成100店目標，遍布江蘇省八市。聯商網

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