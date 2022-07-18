嗶哩嗶哩：將展示帳號 IP 屬地 預計一周後全面上線

據IT之家消息，B站（嗶哩嗶哩）官方帳號今日宣布：為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，社區將依據相關法律法規要求逐步開放「展示帳號 IP 屬地」功能，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示，預計在一周後面向所有用戶正式上線。

報導稱，為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，社區將依據相關法律法規要求逐步開放「展示帳號 IP 屬地」功能。相關功能將在今日開放部分用戶進行測試，用戶僅可以查看到自己的「帳號 IP 屬地」，並預計在一周後面向所有用戶正式上線。

該功能上線後，將在用戶個人主頁、信息發布頁等位置展示 IP 屬地，境內展示到省 (自治區、直轄市)，境外展示到國家 (地區)，帳號 IP 屬地信息以網絡運營商提供信息為準，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示。

社區將持續優化產品功能，建設健康綠色的社區環境，如有相關疑問歡迎通過在線客服進行反饋，感謝您的關注與支持！

值得一提的是，大陸為進一步管控網路言論，今年 3 月開始，大陸微博、抖音、快手、今日頭條、知乎、百度、微信等平台逐步開放「展示 IP 屬地」功能。

而對於該功能上線後好處多還是壞處多的問題，有大陸網友表示，對官方管控而言，少了很多不當言論，明顯好處多；也有網友表示，並沒有什麼感覺，畢竟自己也不是名人，也沒啥不可告人的秘密。