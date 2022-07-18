快訊

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

健美、彩妝跟國家發展有關？ 台大國發所論文包山包海

嗶哩嗶哩：將展示帳號 IP 屬地 預計一周後全面上線

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
B站（嗶哩嗶哩）官方帳號18日宣布，將逐步開放「展示賬號 IP 屬地」功能。（微博照片）
B站（嗶哩嗶哩）官方帳號18日宣布，將逐步開放「展示賬號 IP 屬地」功能。（微博照片）

據IT之家消息，B站（嗶哩嗶哩）官方帳號今日宣布：為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，社區將依據相關法律法規要求逐步開放「展示帳號 IP 屬地」功能，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示，預計在一周後面向所有用戶正式上線。

報導稱，為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，社區將依據相關法律法規要求逐步開放「展示帳號 IP 屬地」功能。相關功能將在今日開放部分用戶進行測試，用戶僅可以查看到自己的「帳號 IP 屬地」，並預計在一周後面向所有用戶正式上線。

該功能上線後，將在用戶個人主頁、信息發布頁等位置展示 IP 屬地，境內展示到省 (自治區、直轄市)，境外展示到國家 (地區)，帳號 IP 屬地信息以網絡運營商提供信息為準，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示。

社區將持續優化產品功能，建設健康綠色的社區環境，如有相關疑問歡迎通過在線客服進行反饋，感謝您的關注與支持！

值得一提的是，大陸為進一步管控網路言論，今年 3 月開始，大陸微博、抖音、快手、今日頭條、知乎、百度微信等平台逐步開放「展示 IP 屬地」功能。

而對於該功能上線後好處多還是壞處多的問題，有大陸網友表示，對官方管控而言，少了很多不當言論，明顯好處多；也有網友表示，並沒有什麼感覺，畢竟自己也不是名人，也沒啥不可告人的秘密。

微信 百度

延伸閱讀

台大雲林分院黃瑞仁任期屆滿 率隊北返參台大校長候選

大陸疫情升溫新增510宗本土感染 甘肅211宗廣西112宗

首例BA.5社區個案父母PCR陽性 莊人祥：定序要一段時間

BA.5燒進社區擴大第4劑對象？ 專家：考量2因素後不遲

相關新聞

嗶哩嗶哩：將展示帳號 IP 屬地 預計一周後全面上線

據IT之家消息，B站（嗶哩嗶哩）官方帳號今日宣布：為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭...

大陸多家銀行上半年淨利潤增速超20%！

數據顯示，6家大陸上市銀行今年上半年營收均保持增長，淨利潤同比增速均在20%以上，資產質量持續改善。多位券商分析人士認為...

國際金價跌跌不休 中國大媽大爺傾巢而出

國際金價跌跌不休，刺激大陸黃金消費，大陸一些黃金商場前來選購黃金飾品的顧客絡繹不絕，看金條的客流人數比之前上漲了百分之兩...

大陸房市低迷拖累經濟 專家籲推非常措施穩市場信心

中國房地產市場持續低迷，大陸經濟學家認為，這會給下半年經濟復甦帶來很大的挑戰，建議採取一些非常的措施，來穩定市場信心；目...

恒大清盤令撤銷 大陸59個樓盤復工

中國恒大近日公布，香港聯交所增加其額外復牌指引，針對集團的清盤呈請已被撤銷，同時撤銷集團清盤人的任命。目前中國恒大繼續停...

鴻騰上半年自結獲利估年增10倍 下半年持審慎態度

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技今天上午公告，今年上半年自結獲利可到8000萬美元至9000萬美元，換算較去年同期獲利788...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。