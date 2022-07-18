快訊

從停駛、改點到騰雲座艙 台鐵缺乏2核心價值難走向公司化

動滋健身券網路登記開跑 30萬名額22日抽籤

物理奧林匹亞競賽傳捷報 台灣小將摘2金、國際排名第4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際金價跌跌不休 中國大媽大爺傾巢而出

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
國際金價下跌，大陸國內黃金消費增加，來客量增加百分之兩百。（央視財經截圖）
國際金價下跌，大陸國內黃金消費增加，來客量增加百分之兩百。（央視財經截圖）

國際金價跌跌不休，刺激大陸黃金消費，大陸一些黃金商場前來選購黃金飾品的顧客絡繹不絕，看金條的客流人數比之前上漲了百分之兩百，銷售量提高了20%。

央視財經報導，黃金在今年3月創下了2070.42美元／盎司的高點後一路下跌，截至7月15日，紐約商品交易所黃金期貨價格收於每盎司1703.6美元，國際金價連續下探，創下近十個月新低。

報導稱，金價走低，也刺激了大陸國內的黃金消費。北京一家黃金商場負責人表示，今年6月份以來，伴隨金價下行，他們商場的金飾價格累計下調了7次。其中，足金999的價格從6月11日最高的518元人民幣，降到7月14日的485元。

經統計，近來實物黃金需求持續增加，6月份，上海黃金交易所的出庫總量為140噸，較5月份增加37噸，較去年同比增加7噸。

北京多家黃金銷售門店的負責人表示，過去，七八月份是黃金銷售的淡季，但今年國際金價下探，一些消費者認為價位已經合理，這也推動近期黃金飾品銷售的增長。

除了黃金飾品銷售增加，近期，黃金投資者選擇逢低補倉，投資金條的銷量也增長不少。投資黃金的北京裴先生說，今年三月份，他把手上的黃金全部出手。最近黃金價格下探，他一邊觀望，一邊適機補倉。

現在北京的幾大黃金商場，投資黃金的銷量都出現明顯增長。中國黃金北京旗艦店金條組銷售主管李芳表示，看金條的客流人數比之前上漲了百分之兩百，銷售量提高了20%。業內人士分析，今年美聯儲貨幣政策收緊，國際金價近期一路震盪下行。特別是美國6月份CPI創出了近41年新高，對國際金價持續造成壓力。

北京菜百公司原料交易部副經理李洋指出，實物金需求增長，結合全球消費需求的一些因素，金價可能會在年底有一個不錯的表現。

大陸國內黃金消費增加，最近銷售量提高了20%。（央視財經截圖）
大陸國內黃金消費增加，最近銷售量提高了20%。（央視財經截圖）

金價 北京

延伸閱讀

北京GDP首超上海 躍經濟第一城

羽球／台北公開賽開戰前 麟洋配推新貼圖做公益

被美元打爆！金價周線連五黑 寫四年來最長跌勢

玩屏東！旅行社賺獎勵、自由行月月抽好禮黃金、iPhone

相關新聞

大陸多家銀行上半年淨利潤增速超20%！

數據顯示，6家大陸上市銀行今年上半年營收均保持增長，淨利潤同比增速均在20%以上，資產質量持續改善。多位券商分析人士認為...

國際金價跌跌不休 中國大媽大爺傾巢而出

國際金價跌跌不休，刺激大陸黃金消費，大陸一些黃金商場前來選購黃金飾品的顧客絡繹不絕，看金條的客流人數比之前上漲了百分之兩...

大陸房市低迷拖累經濟 專家籲推非常措施穩市場信心

中國房地產市場持續低迷，大陸經濟學家認為，這會給下半年經濟復甦帶來很大的挑戰，建議採取一些非常的措施，來穩定市場信心；目...

恒大清盤令撤銷 大陸59個樓盤復工

中國恒大近日公布，香港聯交所增加其額外復牌指引，針對集團的清盤呈請已被撤銷，同時撤銷集團清盤人的任命。目前中國恒大繼續停...

鴻騰上半年自結獲利估年增10倍 下半年持審慎態度

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技今天上午公告，今年上半年自結獲利可到8000萬美元至9000萬美元，換算較去年同期獲利788...

亞洲首個貨運樞紐機場 湖北啟用

隨着順豐航空波音767-300全貨機搭載着一批快件由湖北省鄂州花湖機場飛往深圳寶安機場，17日上午，亞洲第一個、世界第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。