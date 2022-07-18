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大陸房市低迷拖累經濟 專家籲推非常措施穩市場信心

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國房地產市場持續低迷，大陸經濟學家認為，這會給下半年經濟復甦帶來很大的挑戰，建議採取一些非常的措施，來穩定市場信心。（中新網）
中國房地產市場持續低迷，大陸經濟學家認為，這會給下半年經濟復甦帶來很大的挑戰，建議採取一些非常的措施，來穩定市場信心。（中新網）

中國房地產市場持續低迷，大陸經濟學家認為，這會給下半年經濟復甦帶來很大的挑戰，建議採取一些非常的措施，來穩定市場信心；目前官方推出的政策不夠，穩定預期還需更大力度。

「界面新聞」報導，周日（17日）在中國宏觀經濟論壇舉辦的會議上，上海財經大學校長劉元春表示，第三季中國經濟按年增速回升到6至7%的概率非常大。中國第二季GDP按年增長0.4%。

劉元春表示，當前無需擔憂第三季的經濟，反而是應該擔憂第四季的經濟，因為第四季可能由於存量政策前置導致（穩增長）政策減壓，同時政策空間的超預期收縮，會導致增量政策難以快速出台。

他還特別指出，大陸房地產行業的低迷可能會拖累經濟復甦，原本預計房地產銷售很有可能在10月轉正，但目前看來，今年能夠轉正的概率到底大不大有著疑問。

劉元春說，「因此目前對於中國經濟復甦來看，中期的壓力是超級的，這種壓力不是來源於外部衝擊，而是來源於內部的風險控制。」

值得一提的是，近日爆出的爛尾樓斷供潮，為樓市蒙上陰影。

在論壇上，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席經濟學家汪濤和中國人民大學經濟研究所聯席所長毛振華均表示，要進一步採取措施來穩地產，特別是穩信心。

其中，毛振華表示，現在出台的政策在提振信心方面不夠，房地產政策應該更加地精準到位，需要穩定預期，這需要更大的力度。

汪濤也認為，當前大陸穩地產的重點是在穩信心上。政策方面需要推出一些非常的措施，迅速把情況穩定下來，使房地產行業風險不會對經濟和金融體系造成太大的外溢效應。她指出，房地產對經濟全局的影響，是通過信心，通過其他產業鏈來影響的。需要整體地做出判斷，做出政策應對，不然下半年經濟復甦或面臨非常大的挑戰。

她還建議財政政策進一步發力，比如，提前下發明年新增地方政府專項債券的部分額度，如1.5兆元提前到今年發；發行特別國債至少1兆元，最好能達到2兆元。至於貨幣政策方面，她認為需要保持適度寬鬆，以維持信貸平穩增長。

房地產 爛尾樓

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