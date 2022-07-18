德陽一線工匠 秀超人技藝

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東汽數控車工李小軍，展示易開罐體除漆。圖／本報德陽傳真
東汽數控車工李小軍，展示易開罐體除漆。圖／本報德陽傳真

數控車工為易開罐除漆、8萬噸巨型鍛壓機與熟雞蛋親切「接吻」、焊工在鐵籠裡「寫字」…近日，在四川省德陽市，來自國機集團、東汽集團、東電集團的4名重裝製造產業一線工匠，挑戰和展示著各自的絕技。

當天，「天府工匠」大型技能挑戰融媒體節目，在德陽進行實景錄製。東汽數控車工李小軍操作高速運轉的機械車床，在可樂罐罐體不破的前提下，清除紅色烤漆；國機集團模鍛工葉林偉，手動操控8萬噸巨型鍛壓機，輕輕壓住煮熟的雞蛋，確保蛋殼完好；國機集團鏜工林榮在10分鐘內，隔著牆體「盲敲」，使10個鐵塊都向中心移動3公分，而圓錐體上的燈泡不被扎破。精準的操作技巧，讓現場觀眾不時發出感歎，對工匠們報以熱烈掌聲。

德陽是大陸重大技術裝備製造業基地，重裝製造集群在大陸乃至世界都具有巨大的影響力。2022世界清潔能源裝備大會即將在德陽召開，此次「天府工匠」大型技能挑戰融媒體節目走進德陽，再次展示了德陽重裝製造產業和「神級工匠」的實力，助力德陽以「旗艦領航、園區聚集、數字賦能、低碳轉型」的思路，打造大陸製造強市。

雞蛋

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