陸高端醫療器械 創新促國產化

可升降的床體適合不同身高的患者，頭罩裡反光的鏡面，讓人在設備裡也能感知外界…這台核心部件由中國大陸自主研發的準3T磁共振設備，在瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院服務著患者。

新華社報導，磁共振是世界上最複雜的大型醫療裝備之一，涉及的學科門類繁雜，製造難度大。中國醫科大學附屬第一醫院放射科主任範國光說：「這台設備首次搭載了大陸國產分布式光纖譜儀，這相當於掌握了磁共振設備的大腦。」

由於起步較晚，高端醫療器械一直是大陸醫療裝備產業發展的弱點。不過，受益於龐大的市場需求和政策端的持續發力，大陸醫療器械行業市場規模不斷擴大。

據中商產業研究院數據顯示，2017至2021年大陸醫療器械行業市場規模從4435億元（人民幣，下同）增長至9640億元，年均複合增長率為21.4%。預計2022年，大陸醫療器械行業市場規模將達到1兆1710億元，同比增長21.47%。產業集聚效應也已顯現，形成了粵港澳大灣區、長三角及京津環渤海灣三大產業集聚區。

在瀋陽市經濟技術開發區，成立於2014年的瀋陽盛實醫療科技有限公司的員工正在爭分奪秒趕製產品。「公司近年來不斷引進先進的生產、檢驗設備，建立完善的質量管理體系，確保產品的安全性和有效性。公司自主研發的一體式雙通道膀胱鏡導管等產品，在許多大型醫院實現應用。以往大陸醫院使用的這類產品都是德國、日本等國家生產的。」公司董事長高巍說。

產業創新發展離不開政策支持。大陸國務院2015年頒布的《中國製造2025》提到，大型醫療設備國產化率必須提高；《十四五醫療裝備產業發展規劃》提出，到2025年，主流醫療裝備基本實現有效供給，高端醫療裝備產品性能和質量水平明顯提升。

自2014年大陸設置「創新醫療器械特別審查通道」以來，截至2021年底，已有100多個創新醫療器械批准上市，一些產品在全球範圍內實現技術「無人區」的突破。

艾媒諮詢發布的《2022年中國醫療器械行業發展狀況及標桿企業研究報告》分析認為，隨著產業發展政策環境持續優化，及公眾對醫療器械診斷精準化的需求日趨強烈，未來大陸醫療器械行業市場規模將會保持穩定增長態勢。