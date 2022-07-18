遼寧新風電 獲百億投資
7月16日，遼寧省500萬千瓦新增風電重點項目現場推進會以主分會場、多市聯動方式召開。主會場設在瀋陽市法庫縣，大連、錦州、營口、朝陽、葫蘆島市分別設分會場。
中新社報導，本批500萬新增風電項目作為遼寧省能源保障能力提升工程的關鍵環節，6個地市22個項目同步推進建設，拉動有效投資近300億元（人民幣，下同）。
據瞭解，本批新增風電重點項目是遼寧省在建規模最大、應用設備最新、示範作用較好的風電標竿項目。
遼寧省發展和改革委員會黨組成員、副主任兼遼寧省能源局局長汪洪溟表示，遼寧省在十四五開局之年依規下發風電太陽能建設規模1400萬千瓦，在當前穩大盤、擴投資的背景下，在不足6個月時間裡，全省已有500萬千瓦新增風電項目具備開工建設條件，年底前還將有400萬千瓦新增風電項目開工建設，全年將拉動有效投資達500億元。
大陸國家能源集團龍源電力集團股份有限公司黨委副書記、總經理唐堅說，該公司在遼寧區域開發建設新能源項目已經16年，未來將持續加強生態文明建設和綠色低碳發展，繼續在遼寧地區開發建設海上風電、太陽能發電、綜合能源服務等新能源項目。
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