碳市場滿周年 上海加大創新

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，大陸「全國碳市場」運行一年來，整體節奏平穩有序。市場價格的波動，也在合理區間之內，能較好地反映市場實際供需。初步顯現了其促進企業減排、形成碳定價的功能。

中新社報導，2021年大陸「全國碳排放權交易市場」開市，交易中心位於上海，碳配額登記系統設在武漢，企業在湖北註册登記賬戶，在上海進行交易。

首批納入發電行業重點排放單位2162家，覆蓋約45億噸二氧化碳排放量，是全球規模最大的碳市場。截至2022年7月15日，碳排放配額（CEA）累計成交量超1.94億噸，遠超同期歐盟及韓國市場成交量，累計成交額近85億元（人民幣，下同）。

作為一個初創市場，存在需改進的地方。賴曉明認為，相對其覆蓋的排放規模來說，「全國碳市場」的交易量還有提升空間。目前，碳市場覆蓋了45億噸的二氧化碳排放量，過去一年的總交易量不到2億噸。

「全國碳市場的交易活躍度還有待進一步提升。」賴曉明表示，目前大陸「全國碳市場」的交易時間分布比較集中，企業主要在每年履約前的11月和12月交易，在年底企業完成履約後，市場會陷入一段清淡期。總體來說，仍是一個履約型市場，市場的產品體系也比較單一，現在只提供碳排放配額交易，仍是一個現貨二級市場。

目前，上海環境能源交易所正加大碳金融創新的力度，結合碳市場來推動相關金融衍生品的開發。

碳排放 上海 人民幣

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