上半年上海外貿 呈V型修復趨勢

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
上半年上海外貿走出V型修復態勢。圖為上海洋山深水港，岸橋起重機正在裝載貨物。（中新社）
上半年上海外貿走出V型修復態勢。圖為上海洋山深水港，岸橋起重機正在裝載貨物。（中新社）

上海海關16日發布的數據顯示，由於6月經濟回升拉動，上半年上海外貿走出「V」型修復趨勢，進出口規模基本恢復到去年同期水平。

中新社報導，受疫情衝擊，上海4月進出口陡然深度下探，隨著6月全市復工復產，產業鏈供應鏈趨於修復，進出口持續企穩回升。6月上海市和上海口岸進出口雙雙由負轉正，同比增速分別達到9.6%、2.8%，較4月谷底分別回升了46.2個和41個百分點，走出了「V」形修復趨勢。

上半年，上海累計進出口1.88兆元（人民幣，下同），同比微降0.6%，占中國大陸進出口總值的9.5%。其中出口7375.4億元，同比增長4.8%，進口1.14兆元，同比下降3.8%。同期，上海口岸重回中國大陸最大口岸地位，實現進出口4.71兆元，同比微降0.6%，占大陸進出口總值的23.8%。

本輪疫情以來，上海全力支持外貿龍頭企業、重要配套服務企業以及「專、精、特、新」等中小微企業恢復進出口業務。上半年，上海外貿兩大主體外商投資企業和民營企業保持活力，外資企業實現進出口1.16兆元，同比微降0.5%；民營企業實現同比4.7%的正增長。

上半年上海高新技術產品出口占比達到36%，比中國大陸平均水平高出8.7個百分點，其中，筆記本電腦、手機、電動汽車、鋰電池等產品是支撐全市出口增長的主要力量，上半年合計出口1074.6億元，同比增長57.2%，拉動全市出口增長5.6個百分點。特別是6月，筆記本電腦、手機等產品合計出口174.1億元，同比增長91.7%，拉動全市出口增長6.7個百分點。

上海跨境貿易環境逐步改善後，外貿供應鏈加快實現正常運轉。6月，上海市對未鍛軋銅及銅材、基本有機化學品、初級形狀塑料三種產品的進口同比分別增長53.1%、16.9%、8.8%；積體電路、汽車零配件進口同比降幅較4月分別收窄15.3個、12.3個百分點。同時，市場逐步回暖，上海市消費品進口環比連續回升，6月進口消費品下降7%，降幅較4月收窄21個百分點。

上海海關人士分析稱，從上半年數據看，上海外貿保持了韌性，預計下半年上海市外貿進出口將進一步穩中提速、穩中提質。

上海

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