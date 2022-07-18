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廣東上半年人均收入 優於去年

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局廣東調查總隊16日發布2022年上半年廣東居民收入和消費支出情況。數據顯示，今年上半年，廣東居民人均可支配收入24749元（人民幣，下同），同比（與上一年同期相比）增長4.9%；扣除價格因素，實際增長2.7%。

中新社報導，其中，城鎮居民人均可支配收入30057元，增長4.0%；農村居民人均可支配收入12158元，增長5.8%。從收入來源看，人均工資性收入16798元，增長4.9%，占可支配收入的比重為67.9%。

消費方面，上半年廣東居民人均消費支出15733元，同比增長3.2%。值得注意的是，農村居民人均消費支出增長6.4%，遠高於城鎮居民人均消費支出增長的2.0%。其中，交通通信支出同比增長10.8%；食品菸酒、居住、醫療保健、其他用品及服務支出同比分別小幅增長；衣著、生活用品及服務、教育文化娛樂支出增速有所回落。

2022年上半年，廣東居民消費價格（CPI）同比上漲2.1%，漲幅比上年同期擴大2.0個百分點。上半年構成CPI的八大類商品（服務）（交通通信、教育文化娛樂、居住、生活用品及服務、食品菸酒、其他用品及服務、衣著、醫療保健）價格全上漲，漲幅在0.4%至7.0%間。其中，交通通信、教育文化娛樂價格上漲靠前。

此外，上半年廣東工業生產者出廠價格（PPI）同比上漲4.5%，漲幅比上年同期擴大2.8個百分點。PPI調查的38個大類行業中，同比價格「34升3降1平」，比上年同期擴大34.2個百分點。同比價格漲幅較大的行業有：石油、煤炭及其他燃料加工業、石油和天然氣開採業、黑色金屬冶煉和壓延加工業等。

廣東 CPI 人民幣

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