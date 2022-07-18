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中蒙最大陸路口岸 中歐班列成長0.48%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據二連海關消息，今年上半年，中蒙最大陸路口岸—二連浩特口岸進出境中歐班列達1247列，同比增長0.48%。

新華社報導，據二連海關統計，今年上半年，二連浩特口岸累計進出境中歐班列集裝箱130952標箱，貨運量122.2萬噸，分別同比增長1.64%、11.60%。

二連浩特口岸位於大陸正北方，是「一帶一路」建設和中蒙俄經濟走廊的重要節點城市，中歐班列中線通道的唯一出入境口岸。目前，二連浩特口岸中歐班列累計線路達58條。

近年來，二連浩特口岸進出口的貨物種類不斷豐富，涵蓋木漿板材、日用百貨、家用電器、汽車配件、醫療器械、數碼產品等上百種貨物。

國外貨源地主要涉及德國、波蘭、俄羅斯、白俄羅斯、蒙古國等10多個國家的60多個城市，內部輻射全大陸中歐班列大部分首發車站。

中國外運華北有限公司二連浩特分公司外運鐵路部業務主管劉洋介紹，現在辦理中歐班列手續，與過去相比更加簡單快捷，大部分手續實現了網上辦理。

白俄羅斯 海關 波蘭

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