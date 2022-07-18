海能達：專網通信技術達世界水準

中國大陸專網通信巨頭海能達，被視為專網通信的「隱形冠軍」，它是中國大陸最大的專網通信企業，也是全球第二大專業通信設備製造商，業務遍及全球120多個國家和地區。

中新社報導，專網通信有別於公網通信，主要應用領域包括政務、公共安全等，大都對保密性、安全性、可靠性有特殊要求。

海能達通信股份有限公司總經理蔣葉林表示，在傳統專網的技術和產品方面，以海能達為代表的中國大陸專網技術已達世界一流水平。

蔣葉林指出，目前傳統專網行業分為四大技術體制與市場：第一是美國公共安全通信協會制訂的P25標準，其市場在北美以及紐澳等國家。第二是歐洲制訂的TETRA開放標準，主要市場在歐洲。第三是中國大陸制訂的標準PDT，海能達參與其中，現已發展出一個巨大的PDT市場和生態。第四是DMR標準，也是由歐洲制訂，廣泛用於全球，主要在非公共安全領域和部分公共安全市場。

蔣葉林表示，海能達是大陸本土成長起來的企業，通過自身發展以及海外併購，擁有全球化的技術和市場。在全球4大標準裡，海能達支持其中的三大標準：TETRA、DMR和PDT。

在近日奧地利全球關鍵通信峰會（CCW）上，海能達在斯里蘭卡、阿根廷、澳洲等國家和地區的項目獲得五項關鍵通信大獎（ICCA），占今年ICCA獎項的三分之一。

過去，專網通信技術相對公網技術更新相對慢一點，時間周期長一點。但蔣葉林說，在最近兩三年裡，專網通信恰好從窄帶向寬帶、向智慧化逐漸演進的大方向上出現一些標誌性動作。

以海能達斯里蘭卡全國鐵路項目為例，斯里蘭卡沒有能力建設一個像歐洲鐵路那樣的寬帶或窄帶專網，海能達為其提供全套的公專融合的解決方案，依託斯里蘭卡運營商的公眾LTE網絡，實現了寬帶關鍵通信應用（MCS），能有效地把幾百個調度台、幾千個終端各種信息有效地融會貫通起來。

蔣葉林認為，由於這兩年政治形勢的變化，公司的海外戰略會有些調整，重點會在亞非拉等發展中國家全面發力，推進整體的解決方案，而在歐美國家會更多地偏向於商業領域的應用。