看好減碳商機 四川吸引外資領先西部

面對疫情多點散發的不利影響，今年以來四川吸引外資力道強勁。據四川省經濟合作局15日披露的數據，今年前5個月，四川省外商直接投資到資15.26億美元，同比增長26.41%，分別高於全大陸、西部地區3.79、8.51個百分點。

中新社報導，美國雅保（眉山）鋰電池材料項目、空中客車飛機全生命周期服務項目、泰國天絲集團紅牛飲料（四川）生產基地等重大產業化項目…近來，四川重大外資項目先後落地，顯示出外國投資者對四川經濟發展前景的良好預期以及四川經濟發展的潛力與韌性。

外資企業是四川經濟發展的重要力量。2019年至2021年，四川實現外商直接投資超過80億美元，位居大陸中西部第一。外商有效投資牽引作用不斷增強，助力四川電子信息、食品飲料、商貿服務、汽車等產業提質升級，並在吸納就業、促進外貿等方面發揮重要作用。

外資企業在四川也獲得了良好增長。2021年數據顯示，四川存量外商投資企業營收增長8.2%、利潤總額增加16.9%、研發增長14.8%。

15日下午在四川成都舉行的一場跨國公司投資四川懇談會上，玉湖集團（香港）投資控股有限公司副董事長蔣文勝坦言，玉湖集團最終選擇在成都青白江區建設「環球食品供應鏈中國西部基地」，是看中了青白江的特殊地位，希望通過中歐班列加強與中亞、東歐的凍品食材貿易。

現代商用汽車（中國）有限公司常務副總經理尹知漢關注到，雙碳戰略機遇下新能源汽車技術和產品的發展機遇。他表示，現代商用車去年已完成首款燃料電池車輛開發，今年初已成功取得燃料電池車生產資質，下一步將優先在川內開展示範應用，致力打造中韓綠色開放合作的成功模式。

「我們非常看好低碳與能源轉型為四川帶來的發展機遇，希望深入瞭解四川在天然氣、新能源以及低碳轉型方面的政策舉措。非常期待與諸多業界同仁一起，共同探索新賽道上的投資機會。」雪佛龍公司中國區總裁弗朗西斯科·阿亞拉表示。