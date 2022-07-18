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賣一種氛圍 陸後車廂市集正紅

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸後備箱經濟火爆。圖為重慶市南岸區南濱路煙雨公園舉辦彩虹集市，以車輛後備箱為創意亮點，打造個性化、體驗式消費場景，為城市夜經濟添活力。（中新社）
大陸後備箱經濟火爆。圖為重慶市南岸區南濱路煙雨公園舉辦彩虹集市，以車輛後備箱為創意亮點，打造個性化、體驗式消費場景，為城市夜經濟添活力。（中新社）

近年來，將汽車後備箱（後車廂）文化與消費深度結合的「後備箱經濟」在中國大陸悄然興起，吸引民眾感受煙火氣，成為城市夜生活中的一抹亮色。

中新社報導，「後備箱經濟」的出現催生了「後備箱集市」這一新興經營業態。在北京、廣州、杭州、西安等地的街面，利用後備箱露營擺攤的集市好不熱鬧，吸引民眾圍觀購買。

「後備箱集市」（Car Boot Sale）源於歐美國家，車主們開著愛車，帶著衣服鞋帽、日用雜物、書籍光碟、家具等，利用後備箱空間進行「跳蚤市場」交易。

據蘭州某「後備箱集市」主理人劉興童表示，參與其「後備箱集市」的車主大多是「80後」「90後」，與傳統地攤經濟不同，年輕人的加入，賦予「後備箱經濟」新的活力和生機。

中國社會科學評價研究院院長荊林波表示，「後備箱經濟」是一種新的消費場景，滿足當下人們對煙火氣、經濟復甦的渴望。

有網友認為，「後備箱經濟」持續興起，是關注生活體驗、注重情緒需求的新生代消費者群體崛起的信號。

疫情陰霾籠罩下，「後備箱經濟」一定程度上活躍了城市夜經濟，但也誘發了一系列的問題隱患。

北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽認為，無人管理的「後備箱集市」，除了占道，還會帶來食品安全隱患、侵犯智財權、影響正常經營秩序等問題。

後備箱擺攤靈活性強，有時連擺攤地點也不固定，一旦出現問題找不到攤主維權。有專家表示，要在「後備箱經濟」發展與城市治理之間找到一個平衡點。

北京晚報刊文稱，對新生的「後備箱經濟」，可多一些包容，但對「後備箱集市」的無序，不能放任自流。「場地有法人責任，商販有個體工商戶責任。商販辦理經營手續，合法納稅。這樣才是真正的『後備箱集市』。」賴陽說。

時事評論員韓志鵬分析認為，「後備箱集市」販賣的不僅是商品，還有情懷和氛圍。「這種新業態，也考驗一座城市的管理智慧」。

北京 車主

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