iPhone14量產在即？富士康招聘出萬元人民幣獎勵搶人

據中國證券報報導，蘋果iPhone 14量產在即，蘋果代工廠富士康招聘高峰期提前，祭出萬元（人民幣，下同）獎勵「搶人」。

報導指出，富士康iDPBG事業群上周六（16日）發布消息稱，今年高峰期已提前，鄭州廠區自7月17日起，每人返費獎勵高達1萬元。富士康iDPBG事業群深圳廠區17日持續招工。

招聘訊息提到，「高峰期提前到來，錯過這周，再等一年！」資料顯示，iDPBG事業群是富士康旗下負責蘋果iPhone組裝的業務部門。6月鄭州富士康iDPBG事業群已在招聘見習生，招聘獎金為每人6000元。

報導指出，據悉介紹人獎金為每人500元，求職者根據不同職位獎金有所不同，製造部門關鍵職位獎金為每人9000元至9500元。

另外，日前深圳招聘中介人士消息稱，為滿足iPhone 14的組裝工作，深圳觀瀾富士康開始招工。富士康方面回應稱，不評論客戶及產品相關訊息。據了解，深圳富士康iDPBG事業群目前內部推薦獎金為每人5280元，其中推薦人可領1200元，被推薦人可領4080元；而6月底該項獎金為每人3480元。