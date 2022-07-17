聽新聞
test
0:00 / 0:00
李稻葵：機械式平台監管讓民營企業積極性受挫
面對中國大陸經濟成長放緩，大陸知名經濟學者李稻葵表示，應該先將企業家的積極性調動起來，尤其是民營企業家。他坦言，過去一段時間，官方對互聯網平台的監管，在執行上出現了一些問題，導致「很多民營企業家的積極性受到了挫傷。」
據新浪財經，「2022宏觀形勢年度論壇·夏季年會」在16、17日召開，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵出席並演講。
對於中國大陸經濟發展，李稻葵表示，當下經濟確實受到疫情衝擊，當局正以三方面應對困難，例如第一隻手抓宏觀政策，第二隻手抓投資和產業，第三隻手抓改革。
李稻葵預計，今年大陸的財政政策會更積極，遠比名義的財政赤字量大很多。其中，政府的實際的開支會有較大幅度的上升，財政刺激宏觀經濟發展的力度恐怕是近幾年少有的，貨幣政策也將繼續發力，用擴張來求穩定。
投資方面，李稻葵說，首要方向是基礎建設，其次是產業投資，例如能源中的風電、光電等。
改革方面，李稻葵認為，經濟推動改革，主要是調動社會各個方面的積極性。他說，共同富裕的本質，就是讓社會各個階層在參與市場經濟的活動中得到應有的、符合自己期望的回報。
因此，李稻葵表示，首先要將企業家的積極性調動起來，尤其是民營企業家。「在過去一段時間，對互聯網平台監管的初衷是好的，但在執行的過程中恐怕有一些問題。」
他舉例，若沒有以創新和發展為目標，反而機械式的執行政策、算歷史舊帳，在這個過程中，很多民營企業家的積極性受到了挫傷，據此，「我們要想發設法恢復他們投資和發展的信心。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言