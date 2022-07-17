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李稻葵：機械式平台監管讓民營企業積極性受挫

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸經濟學家李稻葵。新浪財經
大陸經濟學家李稻葵。新浪財經

面對中國大陸經濟成長放緩，大陸知名經濟學者李稻葵表示，應該先將企業家的積極性調動起來，尤其是民營企業家。他坦言，過去一段時間，官方對互聯網平台的監管，在執行上出現了一些問題，導致「很多民營企業家的積極性受到了挫傷。」

據新浪財經，「2022宏觀形勢年度論壇·夏季年會」在16、17日召開，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵出席並演講。

對於中國大陸經濟發展，李稻葵表示，當下經濟確實受到疫情衝擊，當局正以三方面應對困難，例如第一隻手抓宏觀政策，第二隻手抓投資和產業，第三隻手抓改革。

李稻葵預計，今年大陸的財政政策會更積極，遠比名義的財政赤字量大很多。其中，政府的實際的開支會有較大幅度的上升，財政刺激宏觀經濟發展的力度恐怕是近幾年少有的，貨幣政策也將繼續發力，用擴張來求穩定。

投資方面，李稻葵說，首要方向是基礎建設，其次是產業投資，例如能源中的風電、光電等。

改革方面，李稻葵認為，經濟推動改革，主要是調動社會各個方面的積極性。他說，共同富裕的本質，就是讓社會各個階層在參與市場經濟的活動中得到應有的、符合自己期望的回報。

因此，李稻葵表示，首先要將企業家的積極性調動起來，尤其是民營企業家。「在過去一段時間，對互聯網平台監管的初衷是好的，但在執行的過程中恐怕有一些問題。」

他舉例，若沒有以創新和發展為目標，反而機械式的執行政策、算歷史舊帳，在這個過程中，很多民營企業家的積極性受到了挫傷，據此，「我們要想發設法恢復他們投資和發展的信心。」

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