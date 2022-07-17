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大陸發展半導體再受挫 管理國家「大基金」前總裁被查

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸官方積極扶持半導體產業發展，圖為江蘇徐州一家半導體公司。記者林則宏／攝影
大陸官方積極扶持半導體產業發展，圖為江蘇徐州一家半導體公司。記者林則宏／攝影

中國大陸發展半導體產業的雄心再度受挫。曾長期擔任管理大陸「國家集成電路產業投資基金」（俗稱「大基金」）管理公司總裁的國家開發銀行國開發展基金管理部前副主任路軍，近日傳出落馬被查的消息。

根據中共中央紀委國家監委網站15日晚間消息，路軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和吉林省監委監察調查。

資料顯示，現年54歲的路軍長年在大陸國家開發銀行任職。2020年11月至2021年9月，任國家開發銀行國開發展基金管理部副主任、國開發展基金有限公司副總經理。

大陸財新網報導，在晶片行業中，路軍最為人熟知的是參與管理俗稱「大基金」的國家集成電路產業投資基金。「大基金」是大陸根據國務院2014年發布的「國家集成電路產業發展推進綱要」，由財政部、國開金融及多家國企共同出資成立，是大陸官方扶持本土半導體產業發展的重要力量。

大基金按照所有權、管理權分離原則，擁有兩層管理架構，由國家集成電路產業投資基金股份有限公司委托「華芯投資管理有限責任公司」作為唯一管理人，承擔基金投資業務。

華芯投資由國家開發銀行全資子公司國開金融有限責任公司出資45%於2014年成立，路軍從一開始就擔任華芯投資總裁，參與大基金大量的投資運作，直到2020年底調回國家開發銀行。

大基金一期成立於2014年9月，規模超過人民幣1,300億元。2018年，一期基金基本投資完畢，投資標的中，晶片製造占67%、設計占17%、封測占10%、設備和材料類占6%，被投企業包括：中芯國際、上海華虹、長江存儲、紫光展銳、三安光電、長電科技、北方華創和中微半導體等。

大基金二期於2019年10月成立，規模超過人民幣2,000億元。但在大基金二期成立一年多後，路軍的職位即由國開金融有限責任公司副總裁、華芯投資監事孫曉東接替。路軍被調回國開行系統後不到一年也離職。

在路軍之前，大基金還有其它高層被查。去年11月19日，中共中央紀委國家監委網站公告，華芯投資前副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，正接受監察調查。亦即，管理「大基金」的華芯投資前總裁、副總裁已先後落馬。

中國大陸過去幾年積極推動半導體產業發展，但過程並不順利。除面臨美國的技術封鎖外，內部也不時傳出各種弊端。

原本計劃總投資超過新台幣5,600億元，甚至延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長的武漢弘芯半導體，2020年季因資金問題停擺，去年更傳出整個投資案根本就是一場騙局。曾揚言買下台積電的紫光集團，目前也正在進行破產重組中。

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