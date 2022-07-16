2022年景氣度不必悲觀 專家：設備投資將迎來「歷史性機遇」

集微網消息，2022年7月15日至7月16日，以「裂變：從混沌到有序」為主題的第六屆集微半導體峰會將在鷺城廈門隆重擧行。在同期舉辦的半導體設備材料論壇，來自國內前後道設備、光刻膠材料等企業高管齊聚一堂，圍繞半導體設備材料領域的市場現狀、前沿趨勢、發展瓶頸、國產替代進程等重要話題進行探討。

集微諮詢（JW Insights）業務總監陳躍楠帶來了《半導體景氣周期下行，設備投資迎來歷史性機遇》的演講，針對中國半導體設備材料應用市場進行了深度剖析。

2022年行業景氣度不必悲觀 半導體設備環節率先受益

儘管從今年初以來，下遊終端市場需求分化，對半導體市場即將見頂的判斷越來越多。陳躍楠認為，受益於新能源汽車、HPC、IoT等行業需求旺盛，全球半導體行業需求仍處於快速增長階段。集微諮詢（JW Insights）數據顯示，從全球範圍來看，今年前4個月全球半導體累計銷售額為2023億美元，同比增長24%，延續了高增長，景氣度依舊較高；從本土市場來看，前4個月累計銷售額為673億美元，同比增長19%，但是由於國內多個地區疫情影響，3月份以來增速有所放緩。

「中國大陸作為最大的半導體市場，4月份依然佔據了全球銷售額的32.86%，並且成長動能依然強勁。另一方面，儘管智能手機、消費電子等市場疲軟，但新能源汽車需求旺盛帶動汽車電子行業收入持續增長，已經成為半導體行業增長重要驅動力」。因此陳躍楠判斷，在新能源等需求旺盛以及疫情逐步緩解背景下，短期中國大陸半導體市場整體需求仍有望穩健增長，2022年行業景氣度不必悲觀。

在持續景氣度推動以及全球半導體產能東移背景下，中國大陸晶圓廠產能普遍吃緊，中芯國際、華虹等產能利用率都超過100%，擴產動力依舊較為充足，帶動了前道晶圓製造設備強勁增長。同時，封測行業風頭正盛，國內封測廠商近三年紛紛積極擴產，加速佈局未來潛在市場。根據集微諮詢（JW Insights）統計，目前已在建產線單個投資金額均超5億元，總投資額超180億元，封測設備需求也將迎來一輪高速增長。

可見下遊客戶資本開支仍有保障，晶圓製造設備和封測設備雙雙迎來增長加速度。

大規模擴產+國產化雙輪驅動，設備、零部件產業起跑正當時

根據集微諮詢（JW Insights）的數據，2022年Q1中國大陸半導體設備銷售額達到75.7億美元，同比增長27%，延續高速增長，明顯高於全球5%的增速，並且從全球佔比來看，2012年時中國大陸半導體設備銷售額全球佔比僅為7%，到2022年Q1已快速上升至30.6%，產業重心趨勢越發明顯。

「在高度景氣市場及國產替代加持下，國產半導體設備廠商快速放量，從2021年收入增速上來看，北方華創、盛美上海、屹唐股份預計同比增長均超50%，中微同比增長37%等，遠高於全球WFE市場25%的復合增速」。陳躍楠指出，「我們保守假設國內設備廠商2020至2022年營收復合增速將高達45%，同樣如果以60%的材料／營收佔比，則2022年國產半導體設備廠商的零部件採購需求約為141億元」。

他補充說，中微、屹唐股份、精測電子等的實際採購金額合計約156億元，遠超（成本角度）當年66.6億元的零部件需求，驗證下遊擴產及國產替代驅動下，半導體設備廠商在手訂單充裕，零部件超前採購趨勢顯著。其中，北方華創、盛美上海、華海清科和芯源微當年採購總額與材料成本的比例高達2倍之多，本土零部件產業可替代空間較大。

為此，儘管過去幾個季度以來，晶片從全面緊缺轉向結構性緊缺，但整體而言，晶片製造及封測的需求維持在高位，對半導體設備與材料行業業績拉動明顯，半導體設備行業已經進入業績兌現期。陳躍楠引用集微諮詢統計數據指出，2021年和2022Q1國內十家主要半導體設備企業合計應收分別為210億和60億元，分別同比增長56%和57%，延續高速增長態勢。截至2022 Q1末，十家半導體設備企業存貨和合同負債合計分別達到210億和314億元，均達到歷史最高值，本土半導體設備需求依舊旺盛，半導體設備企業在手訂單充足，有望保障2022年業績延續高速增長。

陳躍楠表示，隨著中美科技摩擦升級加劇，本土產線國產化設備採購意願提升，國產半導體設備廠商經過多年積累，曡加下遊加速驗證，國產廠商在技術研發與下遊客戶滲透中不斷取得重大突破。目前國內的產線大多已經突破早期的風險試產和良率爬升階段，開始重視供應鏈安全，目前國內代工廠規劃擴張產能基本上都以28nm及以上成熟製程為主，國產設備廠商導入機會增加，在多個細分領域湧現出一批優秀的公司，北方華創、中微公司、 盛美上海等國內龍頭廠商已橫向實現平台化佈局。

同時隨著設備廠商積極管理供應鏈推進零部件國產化，國產零部件也因此獲得快速成長的機會。

關於集微諮詢（JW Insights）

集微諮詢（JW Insights）業務是集微網依托其專業產業研究與諮詢團隊，充分發揮集微網在泛半導體產業領域的渠道優勢而推出的行業研究服務。集微諮詢（JW Insights）通過對半導體產業鏈（設計、製造、封測、裝備、材料、EDA／IP等）及其重點應用領域（手機、服務器、汽車、IoT等）的密切跟蹤與研究，打造了半導體產業鏈、產品與技術、終端應用三位一體的產業研究體系，主要服務對象為地方政府、產業園區、行業企業、投資機搆等各類產業參與主體。