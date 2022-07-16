曝行業發展週期危機 專家：中國半導體產業即將步入深水區

經過多年的高速發展，中國半導體即將步入一個新的階段，所有行業中人都將面臨新的問題：未來的機會將會出現在哪裡？

針對於此，在2022年第六屆集微半導體峰會的主論壇上，集微諮詢（JW Insights）總經理韓曉敏發表了《從混沌到有序-中國半導體產業發展步入深水區》的主題演講，分享了集微諮詢（JW Insights）的相關觀點。

對比近20年來全球GDP發展、半導體行業的收入和晶圓出貨面積三大數據，韓曉敏認為全球半導體行業的發展與全球整體經濟發展趨勢是高度相關的，並不存在時間差。即使價格波動對市場規模統計有影響，但從市場規模和出貨量的高度相關性可以看出，市場增長的主要驅動力還是在於矽含量的提升。

韓曉敏表示，半導體行業發展呈現出一定的週期性，大約5年左右，特殊情況影響下會有1年左右的擾動（次貸危機、新冠疫情等）。

回看中國半導體行業20年的發展，按照每年投資半導體行業的數量，韓曉敏將中國半導體行業發展劃分為幾個段落。首先，是02專項推出之前，每年行業投資案例低於10個；從02專項推出到大基金成立之前，市場開始逐步活躍起來，投資案例數量從10多個逐漸增加到30個左右；2014年大基金成立之後，全國範圍之內形成了發展半導體產業的共識，相繼發生的中興、華為事件，以及科創板的推出，使得半導體行業投資案例已經接近300個左右；2019年科創板正式開板之後，更多的企業、投資機搆開始進入到這個賽道，從2019年到目前，每年全行業的投資案例數量都超過500個。

對於中國半導體未來的發展，依據對兩個方面的觀察，韓曉敏認為即將步入深水區。

首先，儘管中國市場表現優異，但是中國企業在全球市場所佔的份額依舊很少。韓曉敏表示，「國內前100的公司收入總和也就是2800億左右，只有英特爾這樣巨頭一半的規模。「如果按照賽道來劃分，全球微處理器市場規模約超過1000億美元，中國企業市場份額不足1%；全球記憶體市場規模約1500億美元，中國企業市場份額僅約2%。全球汽車半導體市場規模約565億美元，中國企業市場份額僅約2.7%。這些數據都說明國內企業還有很長的路要走。

其次是晶圓產能方面。「過去一兩年國內整個晶圓產能的投入，包括產線建設速度還是很快的，但從總體來看，國內12英寸，包括8英寸的晶圓產能在全球佔比只有10%左右。「韓曉敏表示，無論是功率半導體還是記憶產品，國內晶圓代工廠都有很大的發展空間。

目前，整個行業處於下行週期，不少業內人士在試圖尋找一些穿越週期的邏輯。但是，韓曉敏認為整個行業的大週期是不可避免的，機會還要從市場的細微之處去把握。

韓曉敏認為國內整個行業發展可劃分為兩條主線，一條是面向市場的成熟工藝，從晶圓製造、設備材料到產能擴充，整個鏈條運作相對比較順暢。另一條是先進工藝領域，設備廠商要做重點突破，製造領域要關注先進工藝本身，材料廠商要跟產業夥伴一起進行合作。

韓曉敏最後指出，「未來，中國半導體產業將從過去前兩個階段邁入第三個階段，以科技創新為主導，進行高端國產替代，產生更多的原始創新」。