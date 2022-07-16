12萬裙子疑抄襲傳統「馬面裙」 DIOR再度遭陸網友熱議

知名品牌「DIOR」近期發表的一款新的半身裙在中國大陸引起諸多議論，甚至衝上熱搜第一，但不是因為這個品牌的設計，而是因為該款半身裙遭質疑抄襲傳統漢族婦女使用的「馬面裙」。

「迪奧抄襲事件」引起大陸民眾高度關注，在於它的新衣跟傳統服飾馬面裙太像，馬面裙起源於宋代，主要流行於明清時期。據羊城晚報報導，DIOR在這款新衣的描述當中，稱其為「標誌性的DIOR輪廓」，「在網友看來，官方不大方承認靈感來自中國的馬面裙，偏說是自己的全新設計，這種行為太過惡劣」，另外還有網友表示，中國太多文化被別人「傳播」甚至「掠奪」，「希望能更加完善的管理本國文化遺產」。

馬面裙，又名「馬面褶裙」，係中國古代漢族女子主要裙式之一，前後裡外共有四個裙門，兩兩重合，外裙門有裝飾，內裙門裝飾較少或無裝飾，馬面裙側面打襇，裙腰多用白色布，取白頭偕老之意，以繩或紐固結。

此次DIOR新衣當中的半身裙，使用的正是馬面，而尤為引起憤怒的是，這款裙子經由名牌加持後，售價高達人民幣2萬9,000元（約合台幣12萬8,400元）。藍鯨財經報導，經詢問DIOR時裝客服中心後，對方僅回答，目前僅能提供迪奧中國官方網站購物諮詢與售後服務建議，至於是否涉嫌抄襲等問題，對方並未作答。

不過除了認為抄襲之外，另外也有觀點認為，馬面裙本就沒有知識產權，也不是非物質文化遺產，並不能用抄襲視之，頂多是屬於「文化挪用」。