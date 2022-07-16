快訊

南投血案現場有高大成名片 本尊回應、疑凶嫌「滅廠」有藏鏡人

強生將下台…英「首席捕鼠官」意外捲入首相之爭 飯碗恐被搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12萬裙子疑抄襲傳統「馬面裙」 DIOR再度遭陸網友熱議

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
「DIOR」最近發布的半身裙強調原創，但遭大陸民眾指責為抄襲馬面裙，也已從大陸官網下架，不過台灣官網還查得到這款服飾，售價為12萬元。（圖／取自DIOR官網）
「DIOR」最近發布的半身裙強調原創，但遭大陸民眾指責為抄襲馬面裙，也已從大陸官網下架，不過台灣官網還查得到這款服飾，售價為12萬元。（圖／取自DIOR官網）

知名品牌「DIOR」近期發表的一款新的半身裙在中國大陸引起諸多議論，甚至衝上熱搜第一，但不是因為這個品牌的設計，而是因為該款半身裙遭質疑抄襲傳統漢族婦女使用的「馬面裙」。

「迪奧抄襲事件」引起大陸民眾高度關注，在於它的新衣跟傳統服飾馬面裙太像，馬面裙起源於宋代，主要流行於明清時期。據羊城晚報報導，DIOR在這款新衣的描述當中，稱其為「標誌性的DIOR輪廓」，「在網友看來，官方不大方承認靈感來自中國的馬面裙，偏說是自己的全新設計，這種行為太過惡劣」，另外還有網友表示，中國太多文化被別人「傳播」甚至「掠奪」，「希望能更加完善的管理本國文化遺產」。

馬面裙，又名「馬面褶裙」，係中國古代漢族女子主要裙式之一，前後裡外共有四個裙門，兩兩重合，外裙門有裝飾，內裙門裝飾較少或無裝飾，馬面裙側面打襇，裙腰多用白色布，取白頭偕老之意，以繩或紐固結。

此次DIOR新衣當中的半身裙，使用的正是馬面，而尤為引起憤怒的是，這款裙子經由名牌加持後，售價高達人民幣2萬9,000元（約合台幣12萬8,400元）。藍鯨財經報導，經詢問DIOR時裝客服中心後，對方僅回答，目前僅能提供迪奧中國官方網站購物諮詢與售後服務建議，至於是否涉嫌抄襲等問題，對方並未作答。

不過除了認為抄襲之外，另外也有觀點認為，馬面裙本就沒有知識產權，也不是非物質文化遺產，並不能用抄襲視之，頂多是屬於「文化挪用」。

報導指出，這不是DIOR近年首度在中國大陸引起爭議，此前2021年底的一場展覽，使用大陸攝影師陳漫9年前拍攝的照片，被質疑醜化亞裔女性；2019年還曾在大學推廣活動中使用「錯誤的中國地圖」，遭到批評而道歉。

馬面裙是明清時代乃至於民國初年非常常見的婦女服飾，其特徵為前後共四個裙門，兩兩重合，側面打襇，中間裙門重合而成，俗稱「馬面」。（圖／取自「民族服飾博物館」微信公眾號）
馬面裙是明清時代乃至於民國初年非常常見的婦女服飾，其特徵為前後共四個裙門，兩兩重合，側面打襇，中間裙門重合而成，俗稱「馬面」。（圖／取自「民族服飾博物館」微信公眾號）

抄襲 Dior

延伸閱讀

王淨小露纖腰尬「勘吉」搶鏡 與中谷美紀撞同款珠寶

復古的點陣圖有點幽默！DIOR推出12星座主題膠囊系列

2023春夏男裝包亮點：Dior結合兩大經典、LV玩味卡車包、Loewe極簡草編包

貝克漢父子場邊搶鏡 DIOR大秀重建出一座可愛花園別墅

相關新聞

12萬裙子疑抄襲傳統「馬面裙」 DIOR再度遭陸網友熱議

知名品牌「DIOR」近期發表的一款新的半身裙在中國大陸引起諸多議論，甚至衝上熱搜第一，但不是因為這個品牌的設計，而是因為...

疫情衝擊全球供應鏈 陸前副財長：世界面臨二戰後最嚴重系統性危機

中國財政部前副部長朱光耀今天說，在全球經濟衰退、供應鏈受衝擊，和債務危機下，世界面臨二戰後最嚴重的系統性危機。他說，中國...

第2季GDP僅成長0.4% 陸學者：疫情傷害大眾對經濟預期

中國大陸第2季經濟成長率陡降至0.4%。對此，北京大學經濟學院教授曹和平指出，整個業界低估了這次新冠疫情肆虐對上海的影響...

爛尾樓風波受關注 陸官媒：多個樓盤已經復工 全力以赴「保交樓」

大陸近期爆發的爛尾樓盤屋主集體停貸風波引發關注，中國人民銀行主管的報刊《金融時報》16日報導稱，近期，在有關部門和房地產...

經濟讓人不安？大陸國家統計局10司長發文解讀統計數據

大陸國家統計局15日公布今年第2季經濟成長率僅0.4%，但更引起外界關注的是，隨後，包括國家統計局國民經濟核算司長趙同錄...

荔枝大陸今夏超火熱！按顆賣、1公斤喊價9,300元兩天賣光

今年夏天中國大陸最火的水果，非荔枝莫屬。北京朝陽區的SKP商場超市日前推出「增城掛綠」品牌荔枝，1斤（500公克）人民幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。