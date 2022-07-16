第2季GDP僅成長0.4% 陸學者：疫情傷害大眾對經濟預期

中國大陸第2季經濟成長率陡降至0.4%。對此，北京大學經濟學院教授曹和平指出，整個業界低估了這次新冠疫情肆虐對上海的影響，低估了長三角和環渤海地區連帶受影響後對經濟的傷害。他表示，大眾對經濟的預期也已經遭到傷害，呼籲官方在政策上加強支持力度保護大眾對經濟的預期。

針對大陸國家統計局15日公布的經濟數據，曹和平接受網路媒體《觀察者網》專訪時不諱言，上半年大陸GDP年增長2.5%，確實低於預期。

他指出，主要原因，一是整個業界低估了這次新冠疫情肆虐對上海的影響，低估了長三角和環渤海地區連帶受影響後對經濟的傷害。其次是外部因素，全世界經濟還在下行期，歐洲劇烈的軍事衝突蔓延的傷害，使得整個經濟承受了巨大的下行壓力。

曹和平說，上海疫情一出現，在封控、動態清零的過程中物流被中斷了。物流一中斷，工廠的出貨就停了，出貨一停就會導致停工停產，這些傷害都是實實在在的。一是傷害了生產，二是傷害了消費，這種情況是之前沒有遇到過的。

在被問到疫情對經濟的影響似乎變得更「常態」時，曹和平表示，大眾對經濟的預期確實遭到了傷害。比如說最近爆發的河南村鎮銀行事件，就是人們對小銀行信心的不足造成的一種擠兌。還有房地產出現的資金鏈斷裂，這種不安全感會影響金融投資界，尤其是銀行會更加謹慎地運用貨幣和發放信貸。

但他認為，河南村鎮銀行擠兌和房地產停貸，受傷害的主要是高收入人群。

曹和平表示，河南目前承諾對人民幣5萬元以下的儲戶兌付。因為在事件中，很多大額儲戶其實是將在村鎮銀行存錢作為一種追逐高利息的投機手段，有人甚至是跨省去存款。這部分作為「遊資」的中高收入群體，實際上在這次河南村鎮銀行事件中受到了很大的打擊。

至於房市停貸風波，曹和平稱，大陸的住宅供給某種意義上是大於有限的市場需求。「誰在炒房？被炒到天價的房子除了第一次剛需的買房人群，還有誰在買？這次房地產的動盪，受到傷害的很多也是高收入人群。」

他預期，如果整個社會80%到90%的人沒有在這個過程中受到傷害，疫情對經濟的衝擊就是外部性的—來得快，去得快，因此不用過度地害怕。

此外，如果俄烏衝突輸出的傷害能被控制住，雖然已一定程度對中國產生衝擊，但不會對中國的經濟預期造成不可修復的傷害。

曹和平指出，目前中國大陸還來得及在政策上加強支持力度，呼籲整個社會共度艱難時刻，保護大眾對經濟的預期，尤其要加強對年輕人的支持。