爛尾樓風波受關注 陸官媒：多個樓盤已經復工 全力以赴「保交樓」

大陸近期爆發的爛尾樓盤屋主集體停貸風波引發關注，中國人民銀行主管的報刊《金融時報》16日報導稱，近期，在有關部門和房地產企業等共同努力下，前期媒體報導涉及停工風險的多個樓盤，有的已經正常施工，有的則迎來了復工的消息。

但報導僅舉四處建案為例，並未提供復工建案的具體數據。上海《第一財經》日前指出，中國大陸至少有河南等約20個省份、150個建案因淪為「爛尾樓盤」，導致購屋民眾集體拒繳房貸。

美國之音16日則指出，截至目前為止，大陸全國已有21個省份捲入這次風暴，涉及的樓盤達235個。澳洲的澳新銀行估計，爛尾樓涉及的房貸規模恐高達人民幣1.5兆元（約新台幣6.6兆元）。

事件引發輿論高度關注後，中國銀保監會14日晚間回應稱，將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

《金融時報》表示，從各方回應來看，這一事件的核心在於「保交樓」，推動已經延期交屋或存在延期交屋風險的樓盤加快施工進度。

報導稱，江西贛州「綠地博覽城」商住小區目前已恢復施工，河南鄭州「名門翠園」項目可望於8月復工，廣州「奧園雲和公館」承諾全力保障項目交付、銷售。深圳「佳兆業越伴山」項目則強調，早前網傳消息不實，項目一直正常施工。

《金融時報》表示，去年下半年以來，受疫情等多重因素影響，大陸房地產市場經歷重大考驗，部分開發商遇到資金困難，這也是房企部分樓盤開發項目出現延期交付的大背景。

報導強調，事實上，今年以來，多家房企力推「保交樓」工作，在加快資產處置、提高內部管理效能的同時，加快項目活化及銷售去化和資金回籠，全力推進項目復工復產。

《金融時報》引述專家說法指出，今年以來，大陸從中央有關部門到地方政府，推出了一系列穩樓市相關政策，市場信心可望改善。在有關部門、地方政府、房地產企業等多方努力下，隨著「保交樓、保民生、保穩定」工作積極推進，房地產市場也將恢復平穩健康發展。