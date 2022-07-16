快訊

蓋四接填海內縮東移 救了珊瑚 基隆港卻爆滅港危機？

船隻卸貨意外！花蓮港工人遭30噸大理石砸成兩截慘死

高雄大雨特報 彰化、台中大雷雨慎防雷擊冰雹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胡錫進舉台灣為例稱 若非動態清零大陸死亡將逾30萬

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
為追求「動態清零」，中國大陸已耗費龐大的社會與國家資源。圖為江西南昌本月10日對全市展開核酸普篩。中新社
為追求「動態清零」，中國大陸已耗費龐大的社會與國家資源。圖為江西南昌本月10日對全市展開核酸普篩。中新社

大陸今年第2季經濟成長率驟降至0.4%，各界都將原因歸諸於盲目堅持「動態清零」的防疫政策。對此，環球時報總編輯胡錫進出面辯護稱，儘管經濟蒙受了部分損失，「但我們拯救了大量人口的生命健康」。

胡錫進並舉台灣為例稱，同時期台灣的這波疫情奪走了近7,000條生命。「按照人口比例，如果大陸沒有堅持動態清零政策，我們在過去幾個月裡很可能要因疫情失去30萬以上的親人，而且會有上億人感染」。

不過，胡錫進這番說詞不少大陸民眾並不接受。在胡錫進個人微博這則訊息下方，有大陸網友留言稱：「你們真的在乎人命？」「還可以這樣換算？不是打了疫苗嘛，疫苗不是能防重症死亡？」「搞笑，封控死了多少，你敢統計？」

還有網友質問：「失業多少人，吃不上飯多少人，老胡，你知道嗎？」「那......下半年不挽救生命了嗎？」

儘管「動態清零」防疫政策嚴重干擾中國經濟的正常運行，但大陸官方迄今似乎仍無意調整。中共中央黨報人民日報14、15日就連續兩天以「毫不動搖堅持『動態清零』總方針」為主題發表評論員文章。

14日的文章標題為「我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」，15日的文章標題為「不斷提高疫情防控科學性精準性」。

北京青年報微信公眾號《政知見》稱，文章否定了放鬆防疫政策的行為。就「防疫」和「經濟發展」的問題，文章也進行了詳細的分析，稱動態清零「可持續且必須堅持」。

胡錫進為「動態清零」防疫政策的辯護，不少大陸民眾並不接受。（截圖自胡錫進微博）
胡錫進為「動態清零」防疫政策的辯護，不少大陸民眾並不接受。（截圖自胡錫進微博）

胡錫進 疫情

延伸閱讀

美艦闖西沙 胡錫進：只有更強大才能迫使美國收斂

大陸爛尾樓停貸事件危及穩定 胡錫進籲加快經濟發展

中美外長將會面 胡錫進：多數中國人期待王毅更強硬

唐山警察毆打電視台記者 卡脖按頭跪地關押7小時

相關新聞

荔枝大陸今夏超火熱！按顆賣、1公斤喊價9,300元兩天賣光

今年夏天中國大陸最火的水果，非荔枝莫屬。北京朝陽區的SKP商場超市日前推出「增城掛綠」品牌荔枝，1斤（500公克）人民幣...

胡錫進舉台灣為例稱 若非動態清零大陸死亡將逾30萬

大陸今年第2季經濟成長率驟降至0.4%，各界都將原因歸諸於盲目堅持「動態清零」的防疫政策。對此，環球時報總編輯胡錫進出面...

雙城論壇19日舉行 評論：漂浮在海峽的和平之舟

台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇，提前在19日以視訊方式舉辦，大陸方面透過新聞稿表示，此次論壇以「韌性 永續 人文」為...

香江風情／千億遺產 15年解封不了

香港豪門眾多，豪門又家大業大，老富豪一辭世豪門就會爭產。香港豪門爭產案中，曾經的「亞洲第一女富豪」龔如心，生前生後的爭產...

陸爛尾樓風暴延燒…廢預售制呼聲起 專家：釀系統性風險

大陸爛尾樓停貸風暴持續延燒，大陸輿論討論「取消預售制」的聲浪也逐漸高漲，大陸專家認為，若因此次風暴導致「預售制」取消，將...

慘澹第2季 陸全年GDP難達標

中國大陸今年第二季ＧＤＰ雖實現正增長，但較去年同期僅微增百分之零點四，遠低於第一季百分之四點八的增幅，不如市場預期，也拖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。