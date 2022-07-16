胡錫進舉台灣為例稱 若非動態清零大陸死亡將逾30萬

大陸今年第2季經濟成長率驟降至0.4%，各界都將原因歸諸於盲目堅持「動態清零」的防疫政策。對此，環球時報總編輯胡錫進出面辯護稱，儘管經濟蒙受了部分損失，「但我們拯救了大量人口的生命健康」。

胡錫進並舉台灣為例稱，同時期台灣的這波疫情奪走了近7,000條生命。「按照人口比例，如果大陸沒有堅持動態清零政策，我們在過去幾個月裡很可能要因疫情失去30萬以上的親人，而且會有上億人感染」。

不過，胡錫進這番說詞不少大陸民眾並不接受。在胡錫進個人微博這則訊息下方，有大陸網友留言稱：「你們真的在乎人命？」「還可以這樣換算？不是打了疫苗嘛，疫苗不是能防重症死亡？」「搞笑，封控死了多少，你敢統計？」

還有網友質問：「失業多少人，吃不上飯多少人，老胡，你知道嗎？」「那......下半年不挽救生命了嗎？」

儘管「動態清零」防疫政策嚴重干擾中國經濟的正常運行，但大陸官方迄今似乎仍無意調整。中共中央黨報人民日報14、15日就連續兩天以「毫不動搖堅持『動態清零』總方針」為主題發表評論員文章。

14日的文章標題為「我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」，15日的文章標題為「不斷提高疫情防控科學性精準性」。