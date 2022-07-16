荔枝大陸今夏超火熱！按顆賣、1公斤喊價9,300元兩天賣光

今年夏天中國大陸最火的水果，非荔枝莫屬。北京朝陽區的SKP商場超市日前推出「增城掛綠」品牌荔枝，1斤（500公克）人民幣1,049元（約新台幣4,650元），因此一小盒就要人民幣上千元。讓許多大陸民眾更訝異的是，如此「高貴」的水果，竟然兩天就賣光了。

北京青年報記者14日晚間實際到到北京SKP的華聯精品超市探訪，1斤人民幣1,049元的荔枝已經「售罄」，想品嚐需要預訂。但價格「稍低」的，1斤人民幣499元和699元的荔枝仍然有貨。

超市人員表示，1斤1,049元的荔枝名叫「掛綠」，跟超市1斤499元的「御荔」和699元的「冰荔」是一個品牌。因為「掛綠」產自古樹，「就那麽一棵樹，產量低，所以更貴一些」。

現在要買「掛綠」荔枝的消費者，只能留下聯繫方式及購買數量，等到貨時再通知。「基本都是當天凌晨摘，早上就會到北京。但產量有限，找的人也很多」，超市工作人員說。據稱，「掛綠」荔枝口感Q彈，味道順滑，有點像奶油。

事實上不只北京的精品超市，大陸電商平台也不乏一些販售中的高價荔枝。每日經濟新聞稱，來自廣州增城區的荔枝大多以「顆」計，被裝進精美的錦盒，錦盒裡還附有對「掛綠」荔枝的介紹：「殼紅帶綠，而且都有一條綠色的『絲帶』纏著，肉潔白晶瑩，清甜爽口，是嶺南四大佳果之一」。

中新財經稱，電商平台上的「掛綠」荔枝價格普遍在1斤人民幣200元至300元不等，最貴的單顆荔枝標價人民幣98.8元（約新台幣440元）。

實際在天貓上查看，有店家以木質禮盒包裝，兩顆「掛綠」荔枝售價人民幣98元。

一名商家表示，「掛綠」荔枝產量稀少，需要現採現摘，因此不接受指定發貨時間。「一般是6月下旬上市，目前已經是『掛綠』荔枝成熟的中後期了，下單都是排單發貨，7月底估計就沒有了。」

上海澎湃新聞指出，「掛綠」荔枝的昂貴並非出自營銷，而是「物以稀為貴」。

大陸媒體早前曾報導，作為荔枝中的珍稀品種，增城「掛綠」在清代就是宮廷貢品。嘉慶年間，百姓不堪官吏勒擾，砍光掛「綠荔」枝樹，只有縣城西郊西員寺（現荔城掛綠廣場）一棵得以倖存。

如今，增城全區有「掛綠」後代4,000多株，遍布各鎮街，這些「掛綠」皆由西員寺的母樹嫁接而來。