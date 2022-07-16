雙城論壇19日舉行 評論：漂浮在海峽的和平之舟

台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇，提前在19日以視訊方式舉辦，大陸方面透過新聞稿表示，此次論壇以「韌性 永續 人文」為主題，將透過交流研討，推動兩市在節能減碳等方面的經驗分享和交流互動。論壇期間，兩市將以「雲簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化兩市各領域的交流與合作。

大陸國台辦旗下中國台灣網特約評論文章指出，雙城論壇是兩岸交流中的經典節目，然而從自稱「墨綠」的柯文哲2014年當選台北市長以來，這個不討論更不能解決兩岸關係中現實政治問題的城市交流活動，就成為觀察兩岸關係特別是島內政治現狀的風向標，許多人更是把它作為大陸對台政策的信號。

文章指出，隨著兩岸關係的不斷走低，每年的雙城論壇都在各種嘈雜聲中舉辦，大陸在網民的反對聲中，通過雙城論壇向台灣人民展現善意，民進黨當局在獨派的聲討中同意台北維持與上海的交流，也想維護住兩岸關係的最後底線。

可以說，雙城論壇就是漂蕩在海峽的一葉「和平之舟」，它無法改變兩岸關係嚴峻的現狀，卻承載著兩岸要和平、要發展、要交流的希望。

文章認為，雙城論壇雖然只是上海苔北的城市交流，它不談政治，卻是兩岸關係這個大政治的晴雨表，只要還盼望著兩岸和平，就有責任小心地維護著它，不能讓它翻了。這符合台灣的利益，符合台灣人民的利益。因此「積小善成大德」，上海台北的這種努力，也許就是兩岸柳暗花明的萌芽。