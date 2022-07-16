大陸汽車零配件龍頭「敏實集團」撤回Ａ股上市申請

港股上市公司、汽車零組件業龍頭之一的敏實集團15日晚間公告，考慮到宏觀環境變化及公司業務戰略發展需要，決議公司已經無意繼續推進人民幣股份發行，將自公告日期向上交所提交撤回上市申請。

據《上證報》報導，敏實集團表示，撤回上市申請將不會對公司的財務狀況及營運造成任何重大不利影響。並指出將持續專注在創新研發與佈局，潛心推進電池盒及車身底盤零組件、智慧外飾件等産品的業務拓展以助力汽車行業的低碳化、智能化發展。

敏實集團還指出，為加快業務發展，未來董事會也將積極關注外部融資方案及併購機會、員工持股計劃等。待有關條件成熟後，董事會不排除未來發行人民幣股份的可能。

敏實汽研主要從事新能源汽車電池盒及車身底盤零組件的研發、生產和銷售。截至目前，市值為人民幣250.96億元，在大陸汽車零組件行業中排名第1。此前，敏實集團董事會於2020年12月1日批准發行人民幣股份的初步方案，且上海證券交易所於2021年6月29日受理公司人民幣股份發行上市申請。