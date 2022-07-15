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滴滴支付被人行重罰1,900萬 反洗錢高管被連罰

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
滴滴支付因12類違法行為被警告，被人行重罰人民幣427萬元（約新台幣1,900萬元）。
滴滴支付因12類違法行為被警告，被人行重罰人民幣427萬元（約新台幣1,900萬元）。

中國人民銀行營業管理部15日發布的處罰信息公示顯示，滴滴支付因12類違法行為被警告，被重罰人民幣427萬元（約新台幣1,900萬元）。

滴滴支付涉及的12類違法行為包括了上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規定開展法人開戶意願核實工作；未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規定留存相關材料；違規設置收單結算戶；為金融企業或從事金融業務的企業開立支付賬戶；未對個人異常交易進行交易背景調查；違規進行非同名資金劃轉；未及時報告重大風險事件；未按規定對支付服務協議格式條款進行備案；未按規定履行客戶身份識別義務；侵害消費者金融信息依法得到保護的權利；利用格式合同條款作出對金融消費者不公平、不合理的規定。

北京滴滴支付由上海時園科技全資控股，時園科技為滴滴出行的全資子公司，2017年滴滴出行通過收購獲得了這張支付牌照。

同時，時任北京滴滴支付的總經理、反洗錢領導小組組長陳曦因對四類違法事實負有責任，被人行營業管理部警告，處罰款人民幣17.4萬元。

另一位收到罰單的時任北京滴滴支付技術有限公司總經理、反洗錢領導小組組長焦陽，因對5類違法事實負有責任，被人行營業管理部警告，處罰款人民幣20.6萬元。

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