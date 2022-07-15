跟上「智改數轉」 近百江蘇台企出席推進會

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
江蘇省台資企業「智改數轉」推進會15日在昆山召開。新華日報
江蘇省台資企業「智改數轉」推進會15日在昆山召開。新華日報

隨著全球數位化轉型浪潮迭起，越來越多的行業被顛覆和重塑，企業數位化轉型成為數位經濟的重要內容和基礎支撐，江蘇省台資企業「智改數轉」推進會15日在昆山召開，近百人出席。

新華日報報導，緯創集團全球製造總經理、緯績智慧總經理周泓任表示，「智改數轉」是個系統工程，很複雜，首先要認真診斷、梳理企業經營中的痛點，找準價值方向，持續地做下去。不能一窩蜂，為了數位化而數位化，為了智慧化而智慧化。

周泓任指出，「智改數轉」不是選擇題，是必答題，現在企業經營大環境不太好，越是在這樣的時刻，越要投資自己，練好內功，只有這樣，企業才能走得更長更遠。

包括緯創集團、蘇州中達電子、華為南京研究所、徐工集團、江蘇省中國電信等單位，分享了「智轉數改」成功經驗，部分台企與「智改數轉」服務商簽署合作專案。

為更好服務在蘇台企瞭解政策、享受數位經濟的政策紅利，幫助企業解決轉型方向不明確、實施路徑不清晰、數位化轉型沒深度、庫存資金佔用嚴重等問題，江蘇省台辦聯合省工信廳舉辦本次「智改數轉」推進會。

邀請有關企業分享「智改數轉」成功經驗，組織專業服務商介紹「智改數轉」服務方案，搭建兩岸企業「智改數轉」合作交流平台，助力台企轉型升級，創新發展。

推進會上，除了參觀昆山緯創資通「燈塔工廠」，省工信廳有關專家對「智改數轉」相關政策做瞭解讀。

近年江蘇台企轉型升級步伐加快，厚植企業高品質發展優勢。截至去年12月底，江蘇省共有66家台企獲地區總部、功能性機構認定，占全省總數的近五分之一；省工業設計中心、企業技術中心台企數達83家。

全省國家級、省級專精特新「小巨人」企業達32家；高新技術認定有效期內台企897家；24家在蘇台企成功上市（掛牌），數量位居大陸前列。

參觀昆山緯創資通「燈塔工廠」。新華日報
參觀昆山緯創資通「燈塔工廠」。新華日報
部分台企與「智改數轉」服務商簽署合作專案。新華日報
部分台企與「智改數轉」服務商簽署合作專案。新華日報

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