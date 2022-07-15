邊境衝突疙瘩仍在？陸外交部喊話印度「盡快復航」

新冠疫情發生後，中國大陸跟印度之間航班中斷，雙方也發生邊境衝突，而大陸外交部如今表態，要爭取印度留學生早日返陸，也公開喊話印方盡早復航。

據大陸央視新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌15日下午在記者會上，對中印復航問題表示，「印度留學生返華工作」近日已有積極進展，雙方主管部門將繼續保持密切溝通，爭取首批印度留學生早日返回復課。

他並指出，恢復中印直航有利於保障雙方人員往來和各方面的交流合作，符合中印雙方的共同利益，希望印方同中方相向而行，推動中印盡快復航，保障兩國人員安全有序往來。

此前自2020年初新冠疫情蔓延後，雙方航班就也跟著中斷，印度2020年3月暫停國際定期航班，此後僅允許特定「旅遊泡泡」航空協議班機運作，而2022年3月27日印度解除航班管制，但未恢復與中國大陸的航班。

2020年5月，印軍跟共軍在拉達克加勒萬谷地爆發1962年以來最嚴重的軍事衝突，雙方直到2021年2月才脫離接觸。