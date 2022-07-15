疫情封控衝擊 上海第2季GDP年減13.7%

大陸國家統計局15日公布，今年第2季國內生產毛額（GDP）中上海領跌，年減13.7%；吉林、北京、海南、江蘇也是負增長，分別年減4.5%、2.9%、2.5%及1.1%。

而浙江、青海GDP均年增0.1%，低於全大陸年增0.4%的水平。

若以上半年來看，吉林及上海GDP，分別年減6%和5.7%。低過全大陸GDP增長2.5%水平，此外還有天津0.4%、北京0.7%、遼寧1.5%、江蘇1.6%、海南1.6%、廣東2%；浙江、青海與全大陸水平持平。寧夏以第2季及上半年GDP增長5.3%領跑。

另外，上海6月城鎮調查失業率達7%，第2季平均為12.5%，上半年平均為8.9%，均高於全大陸的5.5%、5.8%及5.7%的水平。