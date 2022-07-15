葫蘆島嚴重空汙 疑官方顧慮財政收入未強力處置

遼寧省葫蘆島市近期因為環境汙染問題，遭到居民投訴至不少媒體，當地官方雖展開專項處置，但實際上並沒有改善，當地空汙仍然嚴重，有官媒點名，這跟當地財政仰賴化工廠有關。

北京青年報指出，近日葫蘆島市召開的大氣汙染防治工作推進情況記者會表示，從5月下旬起有市民反映「葫蘆島區域空氣異味」問題。其實從去年7月底當地興明環保科技有限公司危險物倉庫火災後，投訴就開始激增。但「大半年的時間裡，主管部門似乎並沒有採取果斷措施」。

5月25日一場針對涉異味企業的專項行動正式開始，但一個月多過去了，居民對政府的行動顯然並不滿意，因為「異味就在那裡，不走不散」。

至於背後原因，文章稱「誰都明白是因為這些化工廠都是政府的納稅大戶」，且巧的是就在異味事件被報導的同一天，另一條關於葫蘆島的新聞也被廣泛關注。葫蘆島市衛健委在答覆市政協委員的提案時透露，因財政形勢緊張，對公立醫院補償機制難以落實，維持正常運轉都非常困難。

「這可能是葫蘆島市財政收支壓力的冰山一角，也是很多地方的現狀。在這種背景下，一些地方難免會在環保、安全生產等方面偷偷放水，目的是留住企業、增加稅收」。

葫蘆島空汙問題已經嚴重影響居民健康。中共山東省委宣傳部旗下海報新聞即報導，當地居民王紅7月初感覺鼻腔裡有異物，她急忙摳出一看，是塊黑乎乎的東西，放在手裡碾碎成了幾塊，醫生提則醒周邊空氣不好。

另一位居民孫健則稱，一直在空氣聞到甜杏仁味道，聞久之後身體會出現嘴唇會發麻、鼻炎的症狀。截至目前，葫蘆島市的空氣異味仍未消失，該報記者也多次嘗試聯繫當地環保部門，均未取得明確回覆。

報導指出，2022年7月5日，葫蘆島市生態環境局相關負責人表示，已對龍港區與葫蘆島經濟開發區、高新技術產業園區涉異味企業開展專項執法行動。截至目前，檢查企業21家，排查發現問題31個，其中，涉嫌超標排放等違法問題企業4家，已立案查處。

相關負責人表示，下一步將鎖定幾家涉異味重點企業，實施點對點精準管控，要求企業制定環境問題整改方案並落實整改措施。