快訊

影／「我是報仇殺人」槍手落網還一絲冷笑

影／南投槍手擁小型火藥庫 警赫見百發子彈、槍械

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葫蘆島嚴重空汙 疑官方顧慮財政收入未強力處置

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
葫蘆島嚴重汙染問題近期引起媒體輿論關注。（圖／取自生態中國網）
葫蘆島嚴重汙染問題近期引起媒體輿論關注。（圖／取自生態中國網）

遼寧省葫蘆島市近期因為環境汙染問題，遭到居民投訴至不少媒體，當地官方雖展開專項處置，但實際上並沒有改善，當地空汙仍然嚴重，有官媒點名，這跟當地財政仰賴化工廠有關。

北京青年報指出，近日葫蘆島市召開的大氣汙染防治工作推進情況記者會表示，從5月下旬起有市民反映「葫蘆島區域空氣異味」問題。其實從去年7月底當地興明環保科技有限公司危險物倉庫火災後，投訴就開始激增。但「大半年的時間裡，主管部門似乎並沒有採取果斷措施」。

5月25日一場針對涉異味企業的專項行動正式開始，但一個月多過去了，居民對政府的行動顯然並不滿意，因為「異味就在那裡，不走不散」。

至於背後原因，文章稱「誰都明白是因為這些化工廠都是政府的納稅大戶」，且巧的是就在異味事件被報導的同一天，另一條關於葫蘆島的新聞也被廣泛關注。葫蘆島市衛健委在答覆市政協委員的提案時透露，因財政形勢緊張，對公立醫院補償機制難以落實，維持正常運轉都非常困難。

「這可能是葫蘆島市財政收支壓力的冰山一角，也是很多地方的現狀。在這種背景下，一些地方難免會在環保、安全生產等方面偷偷放水，目的是留住企業、增加稅收」。

葫蘆島空汙問題已經嚴重影響居民健康。中共山東省委宣傳部旗下海報新聞即報導，當地居民王紅7月初感覺鼻腔裡有異物，她急忙摳出一看，是塊黑乎乎的東西，放在手裡碾碎成了幾塊，醫生提則醒周邊空氣不好。

另一位居民孫健則稱，一直在空氣聞到甜杏仁味道，聞久之後身體會出現嘴唇會發麻、鼻炎的症狀。截至目前，葫蘆島市的空氣異味仍未消失，該報記者也多次嘗試聯繫當地環保部門，均未取得明確回覆。

報導指出，2022年7月5日，葫蘆島市生態環境局相關負責人表示，已對龍港區與葫蘆島經濟開發區、高新技術產業園區涉異味企業開展專項執法行動。截至目前，檢查企業21家，排查發現問題31個，其中，涉嫌超標排放等違法問題企業4家，已立案查處。

相關負責人表示，下一步將鎖定幾家涉異味重點企業，實施點對點精準管控，要求企業制定環境問題整改方案並落實整改措施。

北京 開發區 災後

延伸閱讀

來源揭曉！北高雄不明爆炸巨響引熱議 環保局將開罰

大型柴油車汰換減稅 延長

影／蔡其昌批空汙 鄭照新：別憑1張照就否定台中人努力

影／蔡其昌空汙再批盧秀燕：面對中火只是政治攻防

相關新聞

【重磅快評】陸GDP怵目驚心 全球不能再失去中國穩定器

比預期還低，大陸國家統計局今天發布中國經濟第二季季報，中國大陸二季度GDP同比增長0.4%，連1%都不到，令人怵目驚心；...

爛尾樓危機 陸專家：廢預售制「建商沒死也進太平間」

大陸爛尾樓停貸風暴迅速席捲，除幾大銀行14日傍晚紛紛發出聲明強調「風險可控」外，專家則是提供緩解危機的建議，尤其針對此次...

鴻海投資紫光未事先申請 恐被罰款2,500萬元

路透引述台灣政府消息人士的話指出，鴻海集團未經事先申請即投資大陸晶片製造商紫光集團，因投資事實已發生，違反事前申請的規定...

【專家之眼】河南村鎮銀行1800億案背後的政治陰影

就在中共即將舉行20大，多只聞習近平權力集中、將冠上人民領袖稱號的一面倒訊息裡，河南前日卻出現多達40萬村鎮銀行儲戶受害...

史上最難畢業季 大陸16-24歲青年失業率飆至19.3%

中國大陸年輕人就業問題嚴峻。根據國家統計局最新公布數據，6月，大陸全國城鎮調查失業率為5.5%，連續兩個月回落，但16-...

上海98歲老人被強制接種疫苗惹議 官方：不存在硬打

大陸疫苗接種持續推進，而老人比率仍有待持續提升，但近期傳出有98歲老人被強制施打疫苗，對此當地居委會回應稱，是有經過老人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。