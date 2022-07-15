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爛尾樓危機發酵 陸上半年房屋竣工面積驟降21.5%

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸房市景氣指數跌到95.4。（圖／取自大陸國家統計局官網）
大陸房市景氣指數跌到95.4。（圖／取自大陸國家統計局官網）

大陸連月來房地產景氣低迷，更爆發多座城市爛尾樓業主停止繳貸款事件，值此之際大陸官方公布上半年的房地產開發投資數據，下降達到5.4%，竣工的房屋面積則驟降21.5%。其餘各項數據也都呈下降趨勢。

據大陸國家統計局網站消息，1-6月房地產開發投資為人民幣6.83兆元（約合台幣30.27兆），較去年上半年下降5.4%，其中住宅投資5.18兆元（約合台幣22.96兆），下降4.5%。

上述統計指出，在施工面積方面，上半年施工面積為84.88億平方公尺，下降了2.8%，住宅施工面積59.94億平方公尺，下降2.9%。房屋新開工面積6.64億平方公尺，下降34.4%，其中住宅新開工4.88億平方公尺，下降35.4%。同時，房屋竣工面積、住宅竣工面積也分別下降21.5%與20.6%，只剩下2.86億平方公尺以及2.09億平方公尺。

在銷售層面，統計顯示住宅銷售面積下降26.6%、住宅銷售額下降31.8%，待售面積則增長13.5%。

資金面也有顯著降幅，上半年房地產開發企業到位資金下降25.3%，大陸內部貸款下降27.2%，自籌資金下降9.7%；定金及預收款下降37.9%；個人按揭貸款下降25.7%。目前房地產開發景氣指數落到95.4的一年來低點。

房地產 爛尾樓

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