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上半年 陸快遞完成512.2億件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上半年，大陸快遞業務量完成512.2億件，增長3.7%。圖為電商購物節期間，烏魯木齊市多家快遞企業不斷完善分揀發貨方案，積極應對快遞物流高峰。（中新社）
上半年，大陸快遞業務量完成512.2億件，增長3.7%。圖為電商購物節期間，烏魯木齊市多家快遞企業不斷完善分揀發貨方案，積極應對快遞物流高峰。（中新社）

大陸國家郵政局13日發布的數據顯示，2022年上半年中國大陸快遞業務量累計完成512.2億件，同比增長3.7%。

中新社報導，數據顯示，上半年，大陸快遞服務企業業務量累計完成512.2億件，同比增長3.7%；業務收入累計完成4982.2億元（人民幣，下同），同比增長2.9%。

其中，同城業務量累計完成61.3億件，同比下降5.1%；異地業務量累計完成442.3億件，同比增長5.7%；國際和港澳台業務量累計完成8.6億件，同比下降21.4%。

上半年，快遞業務量前五位城市分別是金華（義烏）市、廣州市、深圳市、揭陽市、杭州市。快遞業務收入前5位城市分別是上海市、廣州市、深圳市、金華（義烏）市、杭州市。

大陸國家郵政局發展研究中心業務研究三部副主任王岳含此前表示，上半年，行業在嚴峻複雜的外部環境中，規模短暫下降後迅速回升，仍實現正增長，展現出良好的發展韌性。目前日均業務量恢復至3億件以上，超去年同期水平。

王岳含說，下半年，保通保暢政策紅利效果將進一步顯現，線上消費漸回活躍區間，行業發展環境日益優化，傳統運行旺季的潛力空間依然可期，前期投入帶來的能力提升，將推動行業在暢通經濟循環與支撐實體經濟中發揮更大作用。

實體經濟 深圳 人民幣

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